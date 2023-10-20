Моника Беллуччи впервые вышла в свет с 64-летним возлюбленным, режиссером "Уэнсдей" Тимом Бертоном

Между итальянской актрисой и моделью Моникой Беллуччи и американским режиссером Тимом Бертоном, похоже, все серьезно.

Так, на днях влюбленные, слухи о романе которых ходят с февраля этого года, впервые вышли в свет в качестве пары. Беллуччи и режиссер сериала "Уэнсдей" посетили премьеру фильма "Diabolik Chi Sei" в рамках 18 Римского кинофестиваля.

На красной дорожке звезды появились, держась за руки, они обнимались, целовались и не скрывали чувств друг к другу перед папарацци.

Моника Беллуччи и Тим Бертон / Фото: Associated Press

Моника Беллуччи и Тим Бертон / Фото: Associated Press

Моника Беллуччи и Тим Бертон / Фото: Associated Press

Для светского мероприятия Беллуччи выбрала сдержанное платье-футляр цвета мокрого асфальта, которое дополнила сумочкой в тон наряду и красивым ожерельем с бриллиантами. Тим Бертон был в черном классическом костюме и рубашке такого же цвета.

Моника Беллуччи и Тим Бертон / Фото: Associated Press

Напомним, что впервые Монику Беллуччи и Тима Бертона застали за страстными поцелуями в конце февраля этого года в Париже. В июне этого года итальянская звезда развеяла все догадки о своей личной жизни и подтвердила, что действительно встречается с 64-летним известным режиссером Тимом Бертоном.

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