Моника Беллуччи впервые заговорила о причинах разрыва с Тимом Бертоном после двух лет отношений

Итальянская актриса Моника Беллуччи прокомментировала разрыв с американским режиссером Тимом Бертоном, с которым состояла в отношениях на протяжении двух лет.

Знаменитости очень сильно удивили, когда начали крутить роман. Однако эти отношения все же не закончились хеппи-эндом. Моника Беллуччи в комментарии итальянскому Vouge говорит, что их пути на время сошлись, но в конце концов они поняли, что им лучше двигаться отдельно. Тем не менее, Моника Беллуччи с теплотой отзываются о Тиме Бертоне и говорит, что режиссер всегда будет занимать особое место в ее сердце.

"Есть пути, которые в определенный момент пересекаются в путешествии, которое длится вечно... Путь Тима и мой встретились, чтобы пройти путешествие вместе, а потом снова разойтись. Но пока я живу, Тим всегда будет иметь особое место в моем сердце", - прокомментировала артистка.

Отметим, впервые Монику Беллуччи и Тима Бертона заподозрили в романтических отношениях в феврале 2023 года, когда их вместе застали за поцелуями. Только летом того же года актриса официально подтвердила их роман. С тех пор парочка появлялась вместе на официальных мероприятиях и не стеснялась демонстрировать чувства на публике. Правда, не все верили в искренность их романа. Некоторые были убеждены, что парочка таким образом привлекает внимание к фильму "Битлджюс Битлджюс", режиссером которого выступил Тим Бертон, а Моника Беллуччи сыграла одну из ролей.

