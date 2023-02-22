Моника Беллуччи закрутила роман с 65-летним Тимом Бертоном – СМИ

Парочку заметили во время романтической прогулки по Парижу.

Похоже, в личной жизни итальянской кинозвезды Моники Беллуччи постепенно все налаживается.

По крайней мере, французское издание Paris Match утверждает, что модель и актриса начала встречаться с известным кинорежиссером Тимом Бертоном.

Так, на днях 58-летнюю Беллуччи застали во время романтического свидания с 64-летним Бертоном. Парочка попала в объективы папарацци, прогуливаясь по улицам Парижа.

Говорят, что влюбленные вместе уже четыре месяца. Как отмечает французская газета, любовь между знаменитостями вспыхнула, когда оба посетили кинофестиваль имени братьев Люмьер в Лионе, Франция в октябре 2022 года.

Моника Беллуччи и Тим Бертон на фестивале братьев Люмьер в 2022 году / Фото: Getty Images

Тим Бертон и Моника Беллуччи на фестивале братьев Люмьер в 2022 году / Фото: Associated Press

Отметим, что о личной жизни Моники Беллуччи не было ничего слышно с того момента, как она в 2019 году разорвала отношения с художником Николя Лефевром. До этого Беллуччи 17 лет состояла в браке с режиссером и актером Венсаном Касселем, от которого имеет двух дочерей.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель / Фото: Associated Press

Тим Бертон в холостяках с 2014 года – с тех пор, как развелся с актрисой Хеленой Бонэм Картер, с которой был в браке 13 лет и от которой имеет двоих детей.

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