Моника Белуччи в платье с глубоким декольте показала новый цвет волос

Моника Белуччи / Associated Press

Звезда решила сменить имидж.

Известная итальянская актриса Моника Белуччи не часто экспериментирует со своими волосами.

Но на этот раз, актриса кардинально изменила свой имидж. Моника перекрасилась в блондинку. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram, на котором она позирует перед зеркалом в черном платье с глубоким декольте. Свой образ звезда дополнила белым меховым палантином.

Фото было сделано во время съемок фильма The girl in the fountain, в котором актриса сыграла роль легендарной шведки Аниты Экберг. Планируется, что лента будет представлена на Туринском кинофестивале 30 ноября.

