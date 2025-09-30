Монике Беллуччи — 61: как изменилась легендарная актриса за почти 40 лет на экранах

Моника Беллуччи / © Associated Press

Сегодня, 30 сентября, секс-символ Моника Беллуччи празднует свой 61-й день рождения.

Она остается одной из самых известных артисток и настоящим символом женской красоты, элегантности и харизмы. Ее карьера в кино и моделинге длится уже почти четыре десятилетия, и за это время Беллуччи не только покорила мировые экраны, но и превратилась в икону стиля, которая вдохновляет новые поколения.

Поэтому по случаю праздника звезды редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как за почти 40 лет карьеры изменилась Моника Беллуччи.

В 80-х Моника начала карьеру модели. Ее классическая красота и выразительные черты лица быстро привлекли внимание в Италии и за ее пределами. Она работала с итальянскими и французскими брендами, снималась для глянца, но уже тогда мечтала об актерстве.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи / © Getty Images

Настоящий взлет произошел в 1990-х. Беллуччи снималась во французских и итальянских картинах, где ее образ загадочной красавицы был ключевым. В 1996 году она получила номинацию на премию "Сезар" за роль в фильме "Квартира". Именно тогда мир понял, что Моника — не только лицо обложек, но и талантливая актриса.

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Associated Press

Именно тогда Беллуччи вышла замуж за французского актера Венсана Касселя, с которым у нее зародились чувства на съемках фильма "Квартира". Их союз считался одной из самых красивых пар в киноиндустрии. В браке родились две дочери — Дева и Леони. Но после 17-летнего брака возлюбленные развелись в 2013 году. Актеры сохранили приятельские отношения для воспитания общих детей.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель / © Getty Images

Моника Беллуччи и Венсан Кассель / © Associated Press

Моника Беллуччи и Венсан Кассель / © Associated Press

Начало нового тысячелетия принесло Беллуччи настоящее признание. В 2000 году она сыграла в ленте "Малена" — истории женщины, которая становится символом красоты и объектом сплетен в маленьком итальянском городке. Эта роль сделала ее легендой европейского кино.

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Далее были громкие международные проекты: "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", где она сыграла Персефону; драматичная и сложная работа в фильме "Неотвратимость", а также участие в "Страстях Христовых" Мела Гибсона. Эти роли закрепили ее статус актрисы, способной сочетать красоту с эмоциональной глубиной.

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

В период 2010-х Беллуччи стала символом женщины, которая не боится возраста. В 2015 году она вошла в историю кино, став "самой старшей девушкой Бонда" в фильме "007: Спектр". Ее появление рядом с Дэниелем Крейгом сломало голливудские стандарты и доказало, что сексуальность и привлекательность не имеют возрастных рамок.

Моника Беллуччи и Дэниел Крейг / © Associated Press

Моника Беллуччи и Дэниел Крейг / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

Сегодня, в свои 60, Моника Беллуччи продолжает работать и не боится экспериментировать с имиджем, каждый раз поражая фанов своей изысканностью. Она участвует во французских итальянских проектах, снимается в фотосессиях для Vogue и Elle, а также становится гостьей крупнейших кинособытий. Ее имя уже давно стало брендом, а образ — синонимом элегантности.

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © madame.lefigaro.fr

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

В 2023 году 57-летняя знаменитость подтвердила отношения с режиссером Тимом Бертоном и стала все чаще выходить вместе с ним на красные дорожки, не скрывая чувств. Но неделями ранее, в сентябре этого года, парочка неожиданно объявила о расставании.

Моника Беллуччи и Тим Бертон / © Associated Press

Моника Беллуччи и Тим Бертон / © Associated Press

За почти 40 лет карьеры Моника Беллуччи прошла трансформацию от юной модели с длинными темными волосами и выразительными чертами лица до зрелой актрисы с глубоким взглядом и уверенностью в себе. Она никогда не пыталась "остановить время" и оставалась верна естественной красоте. Ее стиль стал более сдержанным, но еще более утонченным: черные платья, минимализм в деталях, классика в макияже.

Моника Беллуччи в молодости / © Getty Images

Моника Беллуччи в молодости / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи — пример того, что настоящая женственность не исчезает с годами, а лишь приобретает новые оттенки. Актриса всегда подчеркивала, что избегает вмешательств пластических хирургов, ведь, по ее словам, возраст только украшает ее. Среди уходовых процедур звезды — массажи лица, контрастный душ и никаких агрессивных методов косметологии. Ее путь — доказательство того, что талант, харизма и умение быть собой весят гораздо больше цифр в паспорте.