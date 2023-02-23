Монику Беллуччи и режиссера "Уэнсдей" Тима Бертона застали за страстными поцелуями

Парочка встречается уже четыре месяца.
На днях Сеть облетела новость о том, что итальянская звезда Моника Беллуччи и американский режиссер Тим Бертон встречаются.
Теперь же эти слухи получили подтверждение в виде фото, обнародованных изданием DailyMail. В объективы папарацци влюбленные попали в минувший вторник, 21 февраля, во время прогулки по улицам Парижа.
Журналистам удалось запечатлеть страстный поцелуй знаменитостей, кроме того Моника с гордостью шла под руку со своим звездным избранником, а он нежно придерживал ее за плечи.
Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что 58-летняя Беллуччи и 64-летний Бертон увлеклись друг другом после кинофестиваля имени братьев Люмьер в Лионе, Франция в октябре 2022 года, в котором участвовали.
Роман между звездами длится уже четыре месяца и они выглядят очень счастливо вместе.
Напомним, что Тим Бертон известный американский режиссер. Его киноработы отличаются чёрным юмором, готическими элементами. Бертон является режиссером таких фильмов, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная лощина", "Большая рыба", "Бэтмен", "Бэтмен возвращается", "Алиса в стране чудес", а также нашумевшего сериала "Уэнсдей".
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