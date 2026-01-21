Monokate на престижном фестивале в Нидерландах рассказала миру о блэкаутах в Украине

Monokate

Украинская певица и автор песен Monokate, которая в этом году участвует в нацотборе на "Евровидение-2026" с треком "TYT", выступила на Eurosonic Noorderslag - крупнейшей музыкальной платформе и фестивале-шоукейсе Европы, который ежегодно проходит в Нидерландах.

Eurosonic Noorderslag - событие, которое не раз становилось переломным этапом в международных карьерах артистов, и в этом году, отметив свое 40-летие, оно как никогда решительно отстаивает идею объединенной Европы и открытой инклюзивной музыкальной экосистемы, доступной для каждого.

Выступление на одной из крупнейших музыкальных площадок Европы стало для Monokate дебютным с начала сольной карьеры. Вместе с ней на сцене фестиваля играл Pieter Peirsman - гитарист бельгийской группы Hooverphonic.

Из-за участия в фестивале, Екатерина Павленко не смогла физически присутствовать на жеребьевке нацотбора на "Евровидение" - вместо Monokate на сцене появился черный манекен с планшетом - сама же артистка вышла на связь онлайн.

"То, что я делаю за пределами Украины, для меня давно перестало быть просто гастролями или отдельными выступлениями. Это постоянный контакт с иностранным слушателем - живой, эмоциональный, честный, в котором люди узнают себя и одновременно открывают для себя Украину. Я прошла этот путь с Go_A и сегодня продолжаю его как Monokate", - так певица прокомментировала свое отсутствие на жеребьевке.

Кроме презентации песен иностранным зрителям на Eurosonic Noorderslag, Екатерина Павленко также выступила с речью о постоянных обстрелах энергетической инфраструктуры и период тотальных блэкаутов по Украине. Певица поделилась опытом украинцев в контексте отключений света, тепла и водоснабжения, но отметила, что, несмотря на все обстоятельства, украинцы устойчивы и борются ежедневно. Monokate также призвала аудиторию Eurosonic к поддержке Украины во времена сопротивления и в темный период блэкаутов.