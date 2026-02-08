Monokate после победы LELÉKA на нацотборе удивила заявлением: "Все понятно было с самого начала"

Monokate / © instagram.com/monokatee

Финалистка нацотбора на "Евровидение-2026" Monokate прокомментировала победу конкурентки LELÉKA.

Украину на международном конкурсе будет представлять певица LELÉKA с песней Ridnym. Monokate уверяет, что это не стало для нее сюрпризом. По словам артистки, с самого начала было понятно, что LELÉKA победит. Более того, Monokate говорит, что другие финалисты нацотбора тоже пришли к такому выводу, поэтому, мол, на конкурсе не слишком волновались и просто наслаждались проведенным временем.

"Поехала LELÉKA - все так, как все хотели. "Суспільне" хотело, люди хотели. Все нормально. Там было подключено очень много ресурсов, это было с самого начала понятно всем. Не знаю, чего все сейчас удивляются. Все понятно было с самого начала. Если умеете анализировать информацию, наблюдать, как включаются медиа, то там все понятно было. Чего у нас на нацотборе была такая атмосфера, почему мы все проводили прекрасно время - потому что все понятно было", - выдала певица.

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Monokate также прокомментировала свой проигрыш на нацотборе. Артистка заняла шестое место, завоевав от судей и зрителей 9 баллов. Исполнительница заверила, что совсем не расстроилась. Наоборот, артистка радуется, что ей ради "Евровидения" не придется менять творческие планы.

"Отставить хейт и панику. Хейтить других участников не надо, все молодцы! Все, кто мне пишет не расстраиваться, я не расстраиваюсь! Все идет по плану! Все сработало так, как оно должно было сработать. У меня были совсем другие планы, и я очень рада, что мне не надо их менять", - объяснила Monokate.

Напомним, на нацотборе разгорелся скандал из-за того, что судья конкурса Руслана агитировала голосовать за LELÉKA. "Суспільне" вмешалось и объяснило, нарушила ли она таким образом правила.