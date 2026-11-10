Монро передумала зимовать за границей и вернулась в Украину: где и с кем живет известная травести-дива

Монро / © instagram.com/monritta

Реклама

Украинская блогерша Монро изменила планы по зимовке за границей и вернулась в Украину. Правда, в родной Киев травести-дива пока не поехала — вместе с близкими она обустраивается в Закарпатье.

В последнее время Монро жила во Франции вместе с подругой и ее сыном, которого тоже помогает воспитывать. Теперь компания решила вернуться домой и арендовала частный дом на западе Украины.

Реклама

О переезде блогер рассказала в фотоблоге. По ее словам, новое помещение имеет немало следов предыдущих жителей, выехавших оттуда всего несколько недель назад. Монро с юмором описала первые впечатления от дома и сравнила его состояние с воспоминаниями о детских каникулах.

Реклама

«Новый этап бурной жизни: частный дом, которому лет так n-дцать, и предыдущие владельцы уехали несколько недель назад, оставив немало лахов. А еще ср*ть к ветру. Вот это возвращение в детство, каникулы в Красном Луче у бабушки», — написала звезда.

Монро / © instagram.com/monritta

Впрочем, обустройство на новом месте оказалось не слишком удобным. В первую же ночь в доме исчезло отопление, а потом возникли проблемы и с водоснабжением. Из-за холода Монро пришлось спать прямо в пальто.

Несмотря на бытовые трудности, блогер пытается воспринимать переезд как приключение. В то же время, она признается, что вынужденные изменения места жительства даются непросто, ведь главная причина такого решения — безопасность ее и ребенка.

«Я воспринимаю сейчас свою жизнь как великое приключение. Ночью отопление исчезло, я спала в пальто. Вода еще исчезла. Очень грустно, что так сложились обстоятельства, что вынуждена скитаться, чтобы обеспечить себе и ребенку безопасность», — подчеркнула Монро.

Реклама

Монро / © instagram.com/monritta

Также травести-дива пояснила, что при выборе места для жизни ориентируется не столько на конкретный город или страну, сколько на собственные возможности, работу и рядом людей. Для нее важно иметь возможность зарабатывать на базовые нужды и заниматься тем, что доставляет удовольствие.

«Жить можно где угодно. Настроение людей тоже изменчиво. Для меня важно, чем я буду заниматься, на чем зарабатывать на свой базовый минимум, что я вижу из окна и кто рядом», — написала блогерша.

Напомним, недавно певец MONATIK заговорил о выезде семьи из Киева за границу и признался, что больше всего его беспокоит.

Новости партнеров