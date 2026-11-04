Монро покинула Украину и язвительно ответила, как ей это удалось: где сейчас живет трансгендерная блогерша

Монро / © instagram.com/monritta

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Украинская блогерша Монро временно покинула Украину и переехала во Францию.

Сейчас она живет в небольшой деревне, где наслаждается спокойствием, работает и планирует дальнейшую жизнь. О кардинальных переменах знаменитость рассказала в Instagram.

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По ее словам, новое помещение расположено вдали от городской суеты. В то же время такой ритм жизни пришелся ей по душе. Монро уже вернулась к рабочим делам и готовится к новому этапу жизни.

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«Сейчас во Франции, в деревне возле Дижона. Ни одного магазина и кафе. Ближайший маркет в 6 км. Очень спокойно и релаксирующее. Я работаю. Клиентские сессии, блог и текущие задания. Вчера сделала педикюр и накрасила ногти, жду начала нового обучения, размышляю пойти на курс сексологии. Что касается будущего — я выдохнула!» — призналась Монро.

Сторис Монро / © instagram.com/monritta

Несмотря на комфорт на новом месте, Монро признается, что скучает по привычной жизни в Киеве. Там остались ее квартира, друзья, рабочий кабинет и домашние любимцы, за которыми сейчас ухаживают другие.

«Грущу в целом за собой и своей жизнью в Киеве. За квартирой, за кисами (каким важно быть там, где их кормят и чешут), за кабинетом, за парком, за друзьями, за Киевом…» — написала блогерша.

Сторис Монро / © instagram.com/monritta

Но Монро не будет оставаться на зимовку во Франции. В то же время блогер пока не спешит раскрывать планы и вернется ли в ближайшее время в Украину. Монро объяснила, что обстоятельства могут быстро меняться, поэтому не хочет давать категоричных обещаний. Среди своих мечтаний она назвала жизнь в Украине и собственный дом во Франции.

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«А если я отвечу на эти вопросы и через два дня ситуация изменится? Давайте так: я очень хочу жить и в Украине, и иметь дом во Франции, бегло говорить по-французски и легко зарабатывать 10 тыс. евро, иметь отношения с классным чуваком и собирать коллекцию духов, чтобы закончилась война победой Украины и вернулись все пленные и похищенные дети», — отметила Монро.

Сторис Монро / © instagram.com/monritta

Отдельно подписчики поинтересовались, как блогерше удалось пересечь границу во время военного положения, ведь в ее документах указан мужской пол. На это Монро резко ответила, что действовала в соответствии с украинским законодательством. К тому же, ранее она также сообщала, что снята с военного учета.

Сторис Монро / © instagram.com/monritta

Напомним, недавно актриса Алина Блажкевич также сообщила, что выезжает из Киева и пожаловалась на цены.

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