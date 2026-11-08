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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Монро возвращается в Украину: трансгендерная блоггерша назвала причину, почему эмиграции не удалась

Неугомонная Монро призналась, почему решила покинуть Францию, и рассказала, где будет жить по возвращении в Украину.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Неугомонная Монро

Неугомонная Монро / © instagram.com/monritta

Трансгендерная блоггерша Неугомонная Монро , которая летом выехала из Киева и перебралась во Францию, решила вернуться в Украину. Она призналась, что жизнь за границей оказалась гораздо сложнее, чем она себе представляла, а опыт эмиграции заставил ее по-другому взглянуть на свои возможности и планы.

Ранее Монро вместе с подругой Наталией Медведевой , известной как Графиня , решили покинуть столицу из-за ситуации безопасности. Особое внимание женщины уделяли ребенку, воспитывающему вместе, ведь хотели уберечь его от постоянных обстрелов.

Для переезда они избрали Францию. Там их ждали друзья, готовые помочь с обустройством, а Графиня хорошо владела французским языком. Казалось, все необходимые условия для новой жизни уже есть.

Неугомонная Монро / © instagram.com/monritta

Неугомонная Монро / © instagram.com/monritta

Однако после столкновения с повседневными трудностями планы пришлось пересмотреть. Монро откровенно рассказала, что оказалась не готова к эмиграции ни морально, ни финансово.

«Эта поездка показала мне, что я немного была в иллюзии… Ну, как немного. Не готова и все. Как морально, так и материально. Пока не готова. Когда я столкнулась с реальностью, почувствовала темперамент ребенка в кризисе 2–3 лет, подсчитала стоимость жизни, чтобы иметь базовый минимум и как-то самой развиваться… Я еще больше захотела в Украину», — поделилась блоггерша.

Неугомонная Монро / © instagram.com/monritta

Неугомонная Монро / © instagram.com/monritta

Теперь Монро планирует поселиться в Закарпатье. Именно этот регион стал компромиссным вариантом: ребенок сможет находиться подальше от опасности обстрелов, а сама блоггерка сможет при необходимости приезжать в столицу.

В Киеве ее ждут рабочие дела, друзья и домашние любимцы. В частности, Монро пока не может забрать с собой своих кошек, поскольку у них еще нет загранпаспортов.

Напомним, недавно Монро покинула Украину и язвительно ответила, как ей это удалось .

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