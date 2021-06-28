Моргенштерн полностью обнажился перед родителями своей невесты

Скандальный рэпер снова удивил своей эксцентричной выходкой.

Известный российский рэпер Моргенштерн, который днями ответил "да" на предложение своей девушки, поехал вместе с семьей будущей жены на отдых.

Так, на своей странице в Instagram, скандальный артист запостил серию фотографий на которых позирует абсолютно обнаженный, прикрывая свои прелести банным веником. Сзади на фото видно озадаченных родителей невесты певца. Они неловко прикрывают лицо руками.

instagram.com/morgen_shtern

"Зачем лететь в баню на частном самолете если баню можно сделать в нем", — подписал свой пост музыкант.

instagram.com/morgen_shtern

Стоит заметить, что фолловеры исполнителя неоднозначно отреагировали на серию снимков. В комментариях они отметили, что такое поведение рэпера просто недопустимо.

Добавим, недавно СБУ внесло рэп-исполнителя и музыканта в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Моргенштерн оказался в "черном списке" из-за пропаганды насилия.

Напомним, не так давно Моргенштерн подал в суд на СБУ, потому что его не пускают в Украину. Артист оспаривает решение о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

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