Моргенштерн полностью обнажился перед родителями своей невесты

Скандальный рэпер снова удивил своей эксцентричной выходкой.
Известный российский рэпер Моргенштерн, который днями ответил "да" на предложение своей девушки, поехал вместе с семьей будущей жены на отдых.
Так, на своей странице в Instagram, скандальный артист запостил серию фотографий на которых позирует абсолютно обнаженный, прикрывая свои прелести банным веником. Сзади на фото видно озадаченных родителей невесты певца. Они неловко прикрывают лицо руками.
"Зачем лететь в баню на частном самолете если баню можно сделать в нем", — подписал свой пост музыкант.
Стоит заметить, что фолловеры исполнителя неоднозначно отреагировали на серию снимков. В комментариях они отметили, что такое поведение рэпера просто недопустимо.
Добавим, недавно СБУ внесло рэп-исполнителя и музыканта в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Моргенштерн оказался в "черном списке" из-за пропаганды насилия.
Напомним, не так давно Моргенштерн подал в суд на СБУ, потому что его не пускают в Украину. Артист оспаривает решение о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.