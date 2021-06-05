Моргенштерн вызвал скандал на российской премии и обнажил ягодицы

Артиста возмутило, что победителем в номинации "Лучший исполнитель" стал не он.

Российский рэпер Моргенштерн, которого на днях оштрафовали за пропаганду наркотиков, вызвал скандал на российской премии.

Так, на премии "Муз-ТВ" артист, который приехал на церемонию в инвалидной коляске, сначала отказался бесплатно общаться с ведущей Ксенией Собчак, передает Telegram канал "Культурная прачечная".

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"Меня все боятся. Я думала, что Моргенштерн смелый человек: на коляске приехал, периодически какие-то выходы делает, но нет, на меня у него смелости не хватает", — прокомментировала Собчак.

А вот во время объявления победителя в номинации "Лучший исполнитель", которым стал Александр Ревва, он же Артур Пирожков, скандальный рэпер выскочил на сцену и начал требовать, чтобы зрители решили, кто лучше — он или Ревва. Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна — Ред.) добавил, что запрещено награждать ведущего премии.

В ответ на это Собчак предложила сначала проверить артиста на наркотики, отметив, что "судя по глазам, Моргенштерн его не пройдет". Такой упрек звезда не прокомментировал, впрочем, продолжил нецензурно высказываться по поводу премии.

Во время финального выступления знаменитость обнажил ягодицы. Эти моменты вырезали из эфира.

Напомним, недавно российского рэпера Моргенштерна внесли в "черный список" Минкульта. Впоследствии артист отреагировал на это, а в СБУ объяснили, почему рэпер попал в список.

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