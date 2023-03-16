Морпех Михаил Дианов поддержал проект Оли Поляковой и задонатил 400 тысяч гривен

Украинская певица Оля Полякова в ноябре прошлого года стала послом благотворительного проекта "Детство без войны", который занимается детьми-сиротами и теперь активно популяризирует его в Украине и за рубежом.

Проект привлекает донаторов, которые бы финансово помогали в реализации этой инициативы. Между Олей и легендарным морпехом Михаилом Диановым сложилось плодотворное сотрудничество в рамках предыдущих благотворительных проектов, поэтому он проникся и решил поддержать Олю и детей, которыми она занимается.

Защитник Азовстали из личных денег, которые задонатили ему на лечение, сделал перевод на помощь украинским детям.

"Я очень благодарен всем, кто сделал донаты на мое лечение. В рамках проекта "Детство без войны" решил перечислить 400 тыс грн ваших средств на помощь и лечение украинским детям в Турции, вынужденно покинувшим страну из-за войны. Сейчас они далеко от дома, им сложно, они нуждаются в лечении и нашей поддержке. Мы обязательно победим в этой войне, и все ребята вернутся домой. Именно эти дети будут строить новую Украину, станут основой светлого будущего страны и ее успехов", — прокомментировал Михаил Дианов.

Оля Полякова и Михаил Дианов

В свою очередь Оля Полякова отметила, что благодаря перечисленным Михаилом средствам все дети благотворительного проекта "Детство без войны" в течение полугода будут своевременно получать качественную медицинскую помощь и дополнительное обследование:

"Под пристанищем проекта "Детство без войны" за рубежом большинство детей находятся уже почти год. Чтобы проверить их состояние здоровья, нужно каждому сделать чек-ап. У многих есть хронические заболевания, проблемы с зубами и т.д. Однако страховые компании, как правило не покрывают ту помощь, которая не является экстренной. Мы давно плодотворно сотрудничаем с Михаилом в рамках разных благотворительных проектов. И он не смог стоять в стороне от дальнейшей судьбы маленьких украинцев, поэтому решил поддержать детей, о которых я, как посол, забочусь с осени прошлого года", – добавила Полякова.

Отметим, что морпех Михаил Дианов получил ранение в руку, и стал известен продолжая бои за Азовсталь с наружной металлической шиной на руке.

После освобождения Дианова из плена украинцы собрали на его лечение 23,4 млн. грн. Однако все расходы по лечению и реабилитации защитника Мариуполя взял на себя ФК "Шахтер". После этого Дианов решил отдать собранные ему средства в помощь своим побратимам.

Напомним, 8 марта Оля Полякова отыграла концерт в Киеве с новой украиноязычной программой под названием "Все буде добре". Поддержать артистку пришел и морпех Михаил Дианов. Военный поднялся на сцену к певице и презентовал ей очень трогательный подарок — куклу Олю Полякову, которую собственноручно связала его мама.

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