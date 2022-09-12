Мощная речь о защитниках и полная зала зрителей: как прошли концерты Kalush Orchestra в Испании

Перед тем, как отправиться в тур по Северной Америке, который начнется уже в октябре, украинская группа Kalush Orchestra выступила в Испании.

На днях украинский коллектив, победитель конкурса "Евровидение-2022" Kalush Orchestra дал два концерта в Испании.

В частности, музыканты 8 сентября выступили в Барселоне, а 9 сентября – в Мадриде. Концерты артистов прошли просто невероятно. Билеты на оба события уже были раскуплены еще за несколько дней до приезда Kalush Orchestra в Испанию.

Kalush Orchestra

"Наша миссия – показать всей Европе, всему миру, что на самом деле происходит в Украине. Это сообщение – достучаться до сердец людей, чтобы они увидели, что война – это некрасиво, она забирает жизни людей, и никто не хочет этого видеть в своей стране", – отметил лидер коллектива Олег Псюк в разговоре с испанскими журналистами.

Kalush Orchestra

Кстати, концерт в Мадриде удивил приятным сюрпризом. Выступление музыкантов посетили украинские защитники, которые сейчас находятся на реабилитации в Испании.

Чтобы выразить свое уважение и благодарность военным ВСУ, Псюк произнес мощную речь. Он отметил, что сейчас многие украинские защитники находятся в российском плену. Поэтому о военных следует помнить и как можно скорее спасти их.

Kalush Orchestra

"Сегодня многие наши украинские защитники находятся в плену российских оккупантов, и одна из наших главнейших задач — сделать так, чтобы о них помнили, слышали и как можно быстрее их удалось вернуть домой. Мы рады, что наши песни сейчас помогают поднять боевой дух нашим защитникам. Петь для них сегодня — очень ответственно", — сказал Олег.

Kalush Orchestra

Отметим, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину группа Kalush Orchestra активно поддерживает украинскую армию: собирает средства на автомобили для ВСУ и реабилитацию военных после тяжелых боев. После победы на "Евровидении-2022" музыканты продали свой кубок с конкурса на аукционе для нужд бойцов, а 24 августа организовали благотворительную акцию. В течение суток они просили поклонников присылать по 24 гривны для реабилитации защитников "Азовстали". Группе удалось собрать пять миллионов гривен, которые уже на следующий день передали на лечение военных.

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