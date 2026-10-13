"Мой второй день рождения": Илона Гвоздева попала под обстрел и вышла на связь

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинская хореограф Илона Гвоздева попала под российский обстрел по дороге на работу и рассказала, как пережила этот опасный момент.

13 октября танцовщица оказалась в эпицентре опасной ситуации. В районе, по которому она ехала на автомобиле, украинские защитники сбивали российский беспилотник. «Шахед» находился на критически малой высоте. Средства, которыми его пытались уничтожить, пролетали совсем рядом с машиной хореографа. Несмотря на опасность, за рулем Илона сумела сохранить самообладание. Однако настоящая реакция на пережитое настигла её уже после остановки автомобиля.

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«Сегодня я по праву могу сказать, что это мой второй день рождения. По дороге на работу я попала под яростный обстрел. В нашем районе сбили „Шахед“, и он летел настолько низко, да и вообще всё, чем его сбивали, было так близко — прямо над лобовым стеклом моей машины», — поделилась Илона в Instagram.

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Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

После пережитого Гвоздева почувствовала сильную физическую реакцию на стресс: её тело начало дрожать, а самочувствие резко ухудшилось. В этот момент хореограф позвонила мужу. Его поддержка помогла ей постепенно успокоиться и восстановить контроль над своим состоянием.

«Я почувствовала сильную острую реакцию на стресс. На перекрестке я не растерялась, а потом, когда остановилась, почувствовала, что всё моё тело дрожит и вообще не слушается меня. Позвонила мужу, который помог мне успокоиться — просто отвлекая меня разговорами на другие темы», — рассказала танцовщица.

Впоследствии Илона всё же отправилась на работу, где у неё были занятия по танцам. Именно движение, дыхательные практики и общение с другими людьми помогли ей восстановить внутреннее равновесие после пережитого. Хореограф также подчеркнула важность эмоциональной поддержки в моменты сильного потрясения.

«А потом я поехала к девочкам на танцы. И там, благодаря движениям, дыхания, активной работы с телом я в очередной раз убедилась в том, как дела, общение, эмоции, сочувствие помогли мне сегодня, просто спасли моё психическое здоровье», — отметила Гвоздева.

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Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно Илона Гвоздева показала своего подросшего сына и тронула всех признанием по случаю его 6-летия.

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