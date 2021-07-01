"Моя любимая Страшко": стало известно, кто сыграет главную мужскую роль в сериале

Образ Макса Бондаренко воплотит актер Александр Соколов.

Телеканал 1+1 активно готовится к премьере нового украиноязычного сериала "Моя улюблена Страшко" - адаптацией всемирно известного колумбийского сериального формата "Betty la fea" или "Ugly Betty".

В прошлое воскресенье вся страна узнала, что главную героиню сериала Настю Глушко сыграет молодая украинская актриса, выпускница мастерской Льва Сомова Ирина Поплавская. Именно 24-летняя актриса, для которой эта роль первая, воплотит образ милой и умной Насти, которая устраивается в крупную косметическую компанию помощником директора.

Сегодня стало известно, что роль Макса Бондаренко, руководителя косметической компании Bon Visage, воплотит в сериале известный украинский актер Александр Соколов, который хорошо знаком зрителям по сериалу "Бедная Саша" и игрой в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра.

пресс-служба канала "1+1"

"Я очень рад, что стал частью сериала "Моя улюблена Страшко". Сыграть Макса Бондаренко - это интересный и амбициозный вызов. Мой герой веселый, общительный, стремится получить лучшее. Привык, что все плывет к нему в руки, поэтому часто не предпринимает лишних усилий. Он склонен к авантюрам, из-за чего ему приходится порой выходить из очень сложных ситуаций, но ему помогает его изобретательность. Мне импонирует, что в сложных ситуациях он умеет подойти с юмором. Уверен, что зрителям будет интересно наблюдать трансформацию героя, ведь Настя Глушко, которая устроилась его ассистентом, изменит его подход ко многим вещам и к самому себе", - комментирует своего персонажа Александр Соколов.

Создатели сериала рассказывают, что поиски актера на роль Максима продолжались не один месяц, и признаются, что Александр Соколов сначала был утвержден на другую роль:

Ирина Поплавская — исполнительница роли Страшко / пресс-служба канала "1+1"

"Александр Соколов был первым утвержденным актером сериала. Однако сначала режиссеры и кастинг-директор предложили его на роль антагониста Георгия, вероятно, он часто играл роли "плохих мальчиков". Но когда начинает складываться ансамбль, то часто происходит магия. Так произошло и в этот раз. Мы искали Максима и возможность показать мужественного, воспитанного, образованного молодого шефа, который получает свою должность рановато, потому что еще морально не готов к такой большой ответственности и делает кучу ошибок. Это неоднозначный образ. Так, с одной стороны, он "краш" для главной героини, но что именно в нем ей так понравилось? Когда режиссеры пригласили Александра на парные пробы уже с Ирой Поплавской, мы нашли своего Макса. Нам интересно наблюдать за этим актерским дуэтом и, уверены, что зрители его тоже оценят", - комментирует главный продюсер фильмов и сериалов 1+1 Елена Еремеева.

пресс-служба канала "1+1"

Напомним, что не так давно главная актриса сериала "Моя любимая Страшко" рассказала свою историю буллинга. Актриса Ирина Поплавская впервые посетила студию "Сніданку з 1+1".

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