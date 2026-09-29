"Моя одна на миллиард": ведущий-военный Салем растрогал признанием в любви известной звезде

Lida Lee и Даниель Салем / © instagram.com/lidalee_official

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Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, 29 сентября отмечает день рождения.

Артистке исполнилось 32 года. По этому случаю ее возлюбленный, ведущий, актер и военнослужащий Даниэль Салем публично признался ей в любви. Трогательные кадры Салем опубликовал в своем Instagram. В ролике он обратился к имениннице и признался, что среди миллиардов людей именно ее считает своей единственной.

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«8,1 миллиарда человек, а я не могу отвести глаз от тебя. 7164 языка, что для меня ничего не значат, кроме того, на котором ты говоришь. 10 тысяч мест, но только одно я называю домом. 10 миллионов номеров, но только один в моем телефоне. Восемь миллиардов человек, но я чувствую себя одиноким без тебя, потому что ты моя одна на миллион. Моя одна на миллиард. Моя единственная в бесконечности. 365 дней и каждый этот день я выбираю тебя. Потому что в этом мире восемь миллиардов человек, а я нашел самое лучшее. Я нашел именно тебя. Ли, спасибо, что именно свой день ты разделяешь со мной. С днем рождения. Я тебя люблю. Сильно, очень сильно люблю тебя», — обратился к певице Салем.

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Даниель Салем

Lida Lee не оставила признание возлюбленного без ответа. В комментариях артистка также публично выразила свои чувства к Салему. В свою очередь, свой новый раздел жизни певица встретила дома в халате и с оригинальным тортом.

«Я люблю тебя! Сильно! Благодарю тебя за каждый наш день», — трогательно написала именинница.

Lida Lee

К слову, личная жизнь артистов долго оставалась поводом для предположений. Первые слухи о романе Lida Lee и Даниэля Салема появились еще в 2023 году. К этому моменту оба уже завершили предыдущие отношения: ведущий разошелся с женой после 17 лет брака, а певица поставила точку в пятилетнем романе.

Несмотря на многочисленные разговоры о возможном романе, Салем и Lida Lee не торопились называть себя парой. Они отмечали, что между ними дружеские отношения, и лишь впоследствии решили перестать скрывать свои чувства.

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