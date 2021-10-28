"Моя улюблена Страшко": 1+1 показал неожиданный финал драмеди и анонсировал второй сезон

На днях вышла 48-я серия сериала.

Вчера на телеканале 1+1 вышла 48-я финальная серия первого сезона украиноязычной драмеди "Моя улюблена Страшко".

В течение двух месяцев вся страна наблюдала трансформацию главной героини Насти Глушко. Она пришла в косметическую компанию Bonvisage неуверенной в себе, застенчивой девушкой и столкнулась с предвзятым отношением коллег из-за своей внешности. Тем не менее, ее внутренние качества - человечность, честность, доброта помогли завоевать уважение коллег, найти настоящих друзей даже среди тех, кто вначале ее обижал из-за внешности и встретить любовь.

Сериал "Моя любимая Страшка" / пресслужба каналу "1+1"

Не поддавшись стереотипам о красоте и поведении, которые навязывает общество, Настя осталась верна своим принципам, поставив в приоритет преданность, доброту, честность и искренность. Несмотря ни на что, Настя не отказывалась от своей любви, концентрировалась только на лучших чертах Макса и научилась уважать себя.

Как будут развиваться отношения Макса и Насти, останутся ли они вместе и какая судьба ждет компанию Bonvisage и всех ее сотрудников – можно будет увидеть во втором сезоне сериала.

Сериал "Моя любимая Страшка" / пресслужба каналу "1+1"

"В последней серии сезона моя героиня убеждается в том, насколько она красива. Как правильно заметила ее подруга, "она осталась прежней, просто перестала прятаться". Это открытие, с которым некоторое время нужно пожить и принять, это огромный путь, по которому она еще будет идти. Настя где-то подсознательно начинает осознавать, что она гораздо сильнее и талантливее, чем думала. Ей все по силам. Знакомство с самой собой очень долгий процесс, постигая который тебе постоянно становятся доступны совершенно невероятные открытия о себе самом", – сказала актриса Ирина Поплавская о своей героине.

Сериал "Моя любимая Страшка" / пресслужба каналу "1+1"

Зрители в соцсетях отметили, что финал сериала был невероятно чувственным, и они с нетерпением ждут второго сезона: "Это была просто шикарная история", "Это лучшая адаптация, по-моему. А я смотрела даже "Бетти". Актерский состав поразительный, "Сказка бэнд", действительно делает сказку. И пожалуйста, давайте второй сезон", "Спасибо смотрели всей семьей. А вот если будет второй сезон, то надо проучить брата Макса, Олю отправить на учебу", "Так нежно, чувственно. Без пошлости. Финальная сцена - под культовую песню Вакарчук - это невероятно. Надеюсь, будет второй сезон".

Сериал "Моя любимая Страшка" / пресслужба каналу "1+1"

В поддержку сериала было запущено масштабную диджитал кампанию, в том числе, в официальных социальных сетях канала обсуждалось много общественно важных тем. В течение всего сезона в сети набирал обороты личный дневник героини ya_ne_strashko, в котором героиня Настя Глушко делилась своими историями, переживаниями и личными проблемами, близкими каждому. А в рамках флешмоба #красивасерцем звезды делились пережитыми историями буллинга. Флешмоб поддержала Александра Зарицкая, которая вместе с группой KAZKA спела два саундтрека к сериалу "Красива серцем" и "Цілувати". Также к флешмобу присоединились Даша Астафьева, Меловин, Анна Ризадинова, Руслана Пысанка, Стася Ровинская, Неля Шовкопляс и другие.

Пользователи рассказывали свои истории психологического давления. Напомним, флешмоб прошел при поддержке Общественной правозащитной организации "Ла Страда", а практикующие психологи давали советы, как противодействовать эмоциональному давлению. Он показал значительные результаты.

Сериал "Моя любимая Страшка" / пресслужба каналу "1+1"

Интервью звезд, рассказавших о своих историях буллинга, получили 225 700 просмотров на Facebook и 152 500 просмотров на YouTube, общий охват публикаций на Facebook составил 437 169 юзеров. 148 человек в комментариях рассказали свою историю буллинга, харасмента или поделились своими комплексами. Использование хэштега #красивасерцем в Тик Tok – 175 видео. Суммарное количество просмотров – 212,9 тыс.

За время кампании личный дневник Насти Глушко в Instagram собрал 3990 подписчика. Суммарное количество охватов в постах составило 423 700 человек. Общее количество комментариев – 5 317. Суммарное количество просмотров видео в ТикТок по хештегом #мояулюбленастрашко – 2,4 млн.

пресс-служба канала "1+1"

Как отметила директор горячих линий общественной организации "Ла Страда" Алена Кривуляк в студии "Твого дня", со стартом кампании в поддержку сериала количество звонков на линии увеличилось на 25%. Люди стали более откровенно говорить о психологическом давлении, с которым сталкиваются.

Больше комментариев исполнительницы главной роли Ирины Поплавской в "Сніданку з 1+1", смотрите по ссылке.

пресс-служба канала "1+1"

Над производством сериала по заказу "1+1" работала украинская кинокомпания "Кінороб". Генеральный продюсер от телеканала "1+1" – Максим Кривицкий, продюсеры – Елена Еремеева, Дарья Жукова, шоураннер – Нина Шулика. Продюсеры от кинокомпании "Кінороб" – Егор Олесов, Юрий Прилипко, режиссеры-постановщики – Максим Мехеда, Алина Бухтиярова, главный автор – Ярослав Войцешек. Операторы-постановщики – Ярослав Пилунский, Тимофей Аврамчук. Художник-постановщик – Андрей Гречишкин.

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