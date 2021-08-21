MOZGI выпустили новую украиноязычную песню "Ой, Мамо"

Трек приурочен к 30-летию независимости Украины.
Популярная украинская группа MOZGI, которая не так давно выпустила клип с цифровыми героями, решила порадовать своих поклонников новой песней.
Новый трек коллектива под названием "Ой, Мамо" звучит на украинском языке. В песне группа соединила народное украинское творчество из современными трендами. Трек приурочен к 30-летию независимости Украины.
"Мы же обещали удивлять! Поэтому переосмыслили украинское народное творчество, которое богатое песнями, посвященными маме, на современный лад. Открываем новую украиноязычную страницу в своей музыке накануне 30-летия независимости Украины!" — сообщили на официальной странице группы в Instagram.
Отметим, что многие из украинских музыкантов выпустили новые треки, приуроченные к 30-летию независимости Украины.
Недавно Тина Кароль и группа KAZKA записали долгожданную совместную песню под названием "Зірочка". Это первый трек с русскоязычного альбома дуэтов "Молода кров".
Также Джамала и TAYANNA представили совместную дуэтную композицию об Украине "Моя Земля". По словам Джа, эта песня — подарок Украине и каждом украинцу к 30-летию Дня Независимости Украины.