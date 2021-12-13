MOZGI выпустили забавный клип на свой новогодний TikTok-хит

В видео были задействованы известные украинские тиктокеры.

Украинская группа MOZGI во главе с Потапом порадовала поклонников долгожданной премьерой клипа на трек ZAVTRA, который уже успел стать вирусным.

Режиссерами видео выступил тандем клипмейкеров Максим Шелковников и Денис Маноха. По сюжету клипа зрители попадают в телемагазин ZAVTRA TV. MOZGI знают, как сделать ваше ZAVTRA лучше, и превратить жизнь в вечеринку одним "Хлопом".

В видео Дяде Ваде досталась роль ведущего, врожденного шоумена, который искусно "продает" лучше ZAVTRA. Потап – выступает главным по лучшим вечеринкам и мечтает превратить весь мир в большую party. Позитив – персонаж, в котором живут два человека: один – стремится в лучшее ZAVTRA, а другой стремится к вечеринке здесь и сейчас.

Героями клипа на новогодний TikTok-хит стали популярные украинские тиктокеры из WHYNOT HOUSE и uLOVE Home: Хельга Багирова, Аня Тимошенко, Карина Балашова, Элизабет Аноруе, Жозе Мануэль Трейси, Александра Кузьменко – в хоре, а Олег Машуковский, Даша Кубик, Кирилл Рилли – в зрительном зале.

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