- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 418
- Время на прочтение
- 1 мин
Мозговая отправилась в больницу и смутила причиной: "Если не приеду, заберут в критическом состоянии"
Знаменитость намекнула на проблемы со здоровьем.
Украинский продюсер Елена Мозговая отправилась в больницу и смутила причиной.
Об этом знаменитость рассказала в Facebook. Продюсер говорит, что в течение недели будет находиться в стационаре. В подробности Елена Мозговая вдаваться не стала. Однако, очевидно, знаменитость беспокоят серьезные проблемы со здоровьем. Продюсер пересказала слова ее врача, что если она не ляжет в стационар, то все будет плохо, и в том случае Елену Мозговую заберут в больницу "скорой помощью" в критическом состоянии.
"Собираюсь в больницу, потому что врач сказала, что если не приеду на неделю в стационар, вскоре привезут в "скорой" в критическом состоянии...", - поделилась продюсер.
Между тем подписчики поддержали Елену Мозговую. Пользователи пожелали их кумиру скорейшего выздоровления и отметили, что здоровье - самое главное.
Желаю скорейшего выздоровления вам!
В первую очередь лечитесь! Желаю только здоровья!
Необходимо пройти лечение! Выздоравливайте!
