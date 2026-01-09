Мозговая отправилась в больницу и смутила причиной: "Если не приеду, заберут в критическом состоянии"

Елена Мозговая / © facebook.com/olenamozgova

Украинский продюсер Елена Мозговая отправилась в больницу и смутила причиной.

Об этом знаменитость рассказала в Facebook. Продюсер говорит, что в течение недели будет находиться в стационаре. В подробности Елена Мозговая вдаваться не стала. Однако, очевидно, знаменитость беспокоят серьезные проблемы со здоровьем. Продюсер пересказала слова ее врача, что если она не ляжет в стационар, то все будет плохо, и в том случае Елену Мозговую заберут в больницу "скорой помощью" в критическом состоянии.

"Собираюсь в больницу, потому что врач сказала, что если не приеду на неделю в стационар, вскоре привезут в "скорой" в критическом состоянии...", - поделилась продюсер.

Между тем подписчики поддержали Елену Мозговую. Пользователи пожелали их кумиру скорейшего выздоровления и отметили, что здоровье - самое главное.

Желаю скорейшего выздоровления вам!

В первую очередь лечитесь! Желаю только здоровья!

Необходимо пройти лечение! Выздоравливайте!

