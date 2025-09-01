Мозговая рассказала о реабилитации мужа Аксельрода и заинтриговала его возвращением на сцену

Дэвид Аксельрод и Елена Мозговая / © instagram.com/david__axelrod

Реклама

Украинский продюсер Елена Мозговая рассказала о состоянии здоровья мужа, певца Дэвида Аксельрода.

Исполнитель в 2022 году серьезно травмировал колено, из-за чего перенес две операции. Артист длительное время находился на реабилитации. Елена Мозговая на "Сніданку з 1+1" говорит, что сейчас у ее мужа все хорошо. Вскоре у Аксельрода завершится реабилитация. Кстати, в этом году исполнитель возвращается на сцену. Дэвид Аксельрод выступит на концерте, посвященном памяти отца Елены Мозговой - Николая Мозгового. Там певец исполнит композицию "Захисники".

"Сейчас у нас все прекрасно, Дэвиду еще немножко осталось пройти реабилитации. В этом году мы все же решили, что он выйдет и споет на концерте песню "Захисники", которую написал папа. Понемногу мы выходим из этого периода операции, реабилитации и всего остального", - говорит продюсер.

Реклама

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

Отметим, еще в апреле этого года Елена Мозговая в комментарии редакции сайта ТСН.ua призналась, что ее муж 2022 года получил серьезную травму колена. Это произошло во время службы исполнителя в рядах ТрО. Дэвид Аксельрод неудачно приземлился и травмировал и до того травмированное колено. Наконец, он перенес две операции и находится на реабилитации.

Напомним, Елена Мозговая организует концерт, посвященный памяти ее отца. Недавно продюсер призналась, какие известные певицы отказывались исполнять его песни.