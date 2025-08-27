Мозговая шокировала настоящей причиной развода с Пономаревым и как страдала в этом браке

Александр Пономарев и Елена Мозговая

Реклама

Украинский продюсер Елена Мозговая шокировала настоящей причиной развода с певцом Александром Пономаревым.

Пара прожила в браке длительных 10 лет. Однако эти отношения не были полны счастливых моментов. Это давали знать и певец, и продюсер. Александр Пономарев утверждал, что причиной их разрыва стала якобы измена Мозговой. Сейчас же продюсер в интервью Алине Доротюк раскрыла свою сторону этой истории.

Действительно ли причиной их развода стала измена

Елена Мозговая говорит, что физической измены в отношениях не было. На продюсера обратил внимание другой мужчина. Он дарил ей подарки, вручал цветы. Сначала знаменитость скептически относилась к таким проявлениям внимания. По словам Мозговой, Александр Пономарев за время их отношений не делал подобных поступков, ведь утверждал, что "это телячьи нежности и не надо баловать". Тем Елена Мозговая поняла, что мужчина может по-другому относиться к женщине. Наконец, продюсеру показалось, что она влюбилась в другого. Благодаря этому она решилась поставить окончательную точку в отношениях с Пономаревым.

Реклама

Елена Мозговая и Александр Пономарев / © Aram Bartholl - Blog

"Физической измены в классическом понимании не было. Просто человек начал на меня обращать внимание. Я сначала не поняла, что так бывает. Цветы, подарки - я не привыкла, Саша такого не делал, потому что говорил, что это "телячьи нежности и не надо баловать". Когда я поняла, что может быть иначе, это все упало на такую почву. Мне казалось, что я влюбилась. На самом деле эти отношения - платонические. Они дали мне силы уйти от Саши и начать все сначала", - говорит Мозговая.

Почему Елена Мозговая не уходила от Александра Пономарева и намек на физическое насилие

По словам Елены Мозговой, она не хотела находиться в этих отношениях, но не могла выйти из них. Сначала ее сдерживали финансы. Продюсеру необходимо было обеспечивать двух дочерей. Родители в финансовом плане не могли помочь, ведь находились в не лучшей ситуации.

Когда Мозговая стала финансово независимой, то все равно не решалась уйти. По ее словам, у нее не хватало сил. Хотя она и отметила, что начала давать сдачу, намекая, что страдала не только от психологического насилия, но и от физического. Правда, в подробности продюсер все же не стала вникать. Окончательно Елена Мозговая решилась поставить точку, когда влюбилась в другого мужчину.

Елена Мозговая и Александр Пономарев / © Facebook

"Я не знала, куда я могла уйти. Финансово я не знала как. Я понимала, что от него дождаться будет нереально. Родители не были в том финансовом состоянии, которое бы помогло мне. Когда у меня появилась финансовая независимость, я думала об этом, но не хватало немного сил. У меня уже было сопротивление, я уже не просто терпела, я могла дать сдачи. Да (доходило до физического - прим. ред.). Потом появились силы внутренние, я честно сказала, что влюбилась и мне надо уходить", - говорит продюсер.

Реклама

Как Александр Пономарев не позволял Елене Мозговой работать и как ревновал ее

Елена Мозговая говорит, что постоянно сталкивалась с безосновательной ревностью мужа. По словам продюсера, из-за этого она должна была постоянно ездить с ним на гастроли. Когда же она решилась пойти на работу, то певец не давал на это согласия. Наконец, приятель Елены Мозговой уговорил Пономарева, чтобы тот отпустил ее работать.

"Когда мне предложили пойти на канал, то друзья мне сказали идти, это единственное, что меня может спасти. Ты же все делаешь для него, а он этого не ценит, я же никто. Хотя на гастроли я должна была даже ездить, потому что все абьюзеры очень ревнивые. Эта ревность - это самое страшное, а особенно еще и безосновательно. Меня спасло то, что я пошла на работу. Друг тогда даже уговорил Сашу, чтобы он согласился, чтобы я пошла на работу", - говорит продюсер.

Елена Мозговая / © facebook.com/olenamozgova

Почему Елена Мозговая раньше об этом молчала и почему боялась сказать отцу

Елена Мозговая впервые приоткрыла занавес брака с Александром Пономаревым. Продюсер говорит, что на это было две причины - она не желала выносить на публику грязное белье, а также ее об этом попросили дочери. Сейчас же Елена Мозговая решилась поделиться своей историей, чтобы другие женщины, которые сталкиваются с подобным, сделали выводы.

Кстати, семья Елены Мозговой тоже не знала всех подробностей. Продюсер говорит, что боялась рассказать отцу, ведь он бы не простил Пономареву такого отношения к его единственной дочери.

Реклама

Елена Мозговая / © facebook.com/olenamozgova

"Не могла рассказать папе, потому что боялась, что он его убьет физически. Я единственная самая любимая принцесса, и если бы он узнал о каких-то таких историях, он бы просто его задушил. Я не могла ему это сказать", - поделилась продюсер.

Отметим, роман Александра Пономарева и Елены Мозговой начался в 90-х. Певец говорил, что не воспринимал эти отношения серьезно, пока у них не родилась общая дочь Женя. Наконец, пара прожила в браке 10 лет и развелась.

Сейчас Елена Мозговая замужем за певцом Дэвидом Аксельродом. Что касается Александра Пономарева - то он находится в отношениях, но тщательно скрывает избранницу. Источники редакции ТСН.ua утверждают, что у исполнителя роман с его концертным директором.