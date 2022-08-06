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Мозговая высмеяла Киркорова в образе жар-птицы: "Это у москалей новый герб"

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Мозговая высмеяла Киркорова в образе жар-птицы: "Это у москалей новый герб"

Известная украинская продюсерша Елена Мозговая посмеялась над российским певцом-путинистом Филиппом Киркоровым.

Так, знаменитость показала кадр из российского фильма, где артист, недавно показавший фото с предательницей Лорак в Крыму, сыграл жар-птицу.

Соответствующим скриншотом, где Киркоров выглядит бессмысленно, Мозговая поделилась на своей странице в Facebook.

"Эээээ.. Курва, даже не знаю, что написать... Смеюсь уже пять минут точно... Что бы лапти-фильм не снимали — получается какое-то порно", — прокомментировала она.

Насмешила продюсерша постом и своих фолловеров. Впрочем, пользователи написали, что это вполне обычный образ Киркорова.

  • О да, это в его репертуаре, везде стразы, крылья, камни, мозгов только нет, от слова совсем...
  • Это у москалей новый герб
  • Так выглядит безумие
  • Это из серии "...якекончене"
  • Петух крашеный. А мозгов как не было, так и нет, чем старее тем глупее

Напомним, российская актриса Машкова послала известного отца-путиниста в задницу из-за войны в Украине. Мария разместила фрагмент из новой видео рок-группы ДДТ на трек "Не с вами", где говорится о том, как часто родители не понимают своих детей.

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