Мозговая язвительно подколола экс-супруга Пономарева после его писательского дебюта и дала жесткое обещание

Александр Пономарев и Елена Мозговая

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Украинский продюсер Елена Мозговая подколола бывшего мужа, певца Александра Пономарева, который недавно стал писателем и выпустил дебютную книгу.

Знаменитость оставила довольно загадочный пост в Facebook. Продюсер лаконично выдала, что никогда не напишет книгу. При этом она прокомментировала «новинку сезона». По словам Елены Мозговой, все, что она знает об этой книге и ее сюжете, это «против ее воли». Также продюсер достаточно саркастически высказалась о задумке романа.

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«Торжественно клянусь никогда не писать книг. Должна отметить, все, что я знаю о „новинке сезона“, в которой мужская эротически-эгоистическая фантазия дает суперкомпьютеру стать человеком через животворящий член главного героя, я знаю против своей воли», — выдала продюсер.

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Пост Елены Мозговой / © facebook.com/olenamozgova

Имен и названия книги Елена Мозговая не назвала. Однако, по всей видимости, это касается Александра Пономарева. Дело в том, что артист недавно представил дебютный роман «30 днів: ШІ-людина». В основе сюжета лежит история музыканта и бизнесмена Алекса, который начинает взаимодействовать с искусственным интеллектом. Он дал программе женское имя, между ними завязываются долгие разговоры. В конце концов, ИИ получает тело женщины и возвращается в таком виде к Алексу.

Отметим, Александр Пономарев и Елена Мозговая прожили в браке 10 лет. У пары родилась общая дочь Евгения. Они развелись в 2004 году, при этом не на позитивной ноте.

Напомним, недавно Елена Мозговая показала себя 20-летней. Продюсер шокировала, как тогда критиковали ее красоту.

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