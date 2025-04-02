"Можно приобрести Костику обувь, чтобы он пошел нах*р": Сеть взорвалась мемами о романе Алхим с женатым Валеуниным

Анна Алхим и Костя Валеунин, Дарья Валеунина

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В Сети сейчас активно обсуждают роман Анны Алхим с женатым Константином Валеулиным.

Блогерша шокировала признанием, что в течение двух лет находилась в отношениях с бизнесменом. Она не стала скрывать его имени и раскрыла, что это был Константин Валеунин. Все бы ничего, но мужчина женат. Сначала жена бизнесмена Дарья воздерживалась от публичных комментариев. Однако на днях все же опубликовала пост, где призналась, что не хочет выставлять свою боль на показ и провоцировать слухи и хайп вокруг ее личной жизни.

Впрочем, комментарии от украинцев не заставили себя ждать. Пользователи начали оригинально поддерживать жену изменника и пристыдили Константина. Более того, комментарии стали настоящими мемы, что невозможно сдержать улыбки. Редакция сайта ТСН.ua собрала самые интересные из них.

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К комментариям подключились украинские бренды. Они поддержали жену Валеунина, но не забыли оригинально прорекламировать свои услуги.

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Неизвестно, чем закончится история, вдруг “поножовщиной”, поэтому и мы здесь тоже — венки в стекле.

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Комментарии под сообщением Дарьи Валеуниной

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Комментарии под сообщением Дарьи Валеуниной

К обсуждению скандального любовного треугольника подключилось даже Министерство обороны Украины. Константину Валеунину предложили службу в рядах ВСУ с надежными побратимами.

“Константин, готовы предложить вам вакансии в рядах ВСУ, это всегда верное решение. Компания надежных побратимов, настоящее братство и уважение!” — говорится в комментарии.

Реакция Министерства обороны

Напомним, недавно Анна Алхим ошеломила признанием, что находилась в отношениях с женатым бизнесменом Константином Валеулиным. Роман длился два года. Впрочем, блогерша порвала с мужчиной, ведь он не хотел разводиться. Детали читайте в нашем материале.