Мрачный дворецкий из "Уэнсдэй" шокировал внешностью без грима: как выглядит актер

Сериал от Netflix "Уэнсдэй" режиссера Тима Бертона, который продолжили на второй сезон, не сходит с уст киноманов.

В этот раз в Сети активно обсуждают румынского актера Джорджа Бурча, который в сериале сыграл мрачного дворецкого семейства Аддамс Ларча.

Дворецкий из сериала "Уэнсдэй" Джордж Бурча / Фото: instagram.com/george_burcea

Дворецкий из сериала "Уэнсдэй" Джордж Бурча / Фото: instagram.com/george_burcea

В Интернете появились фотографии артиста в обычной жизни, которые просто ошеломили поклонников "Уэнсдэй".

Дворецкий из сериала "Уэнсдэй" Джордж Бурча / Фото: instagram.com/george_burcea

Дворецкий из сериала "Уэнсдэй" Джордж Бурча и Тим Бертон / Фото: instagram.com/george_burcea

Дворецкий из сериала "Уэнсдэй" Джордж Бурча / Фото: instagram.com/george_burcea

Оказывается, актер без грима просто настоящий красавец. Бурча активно делится с поклонниками в соцсетях фотографиями из своей личной жизни. Так что фанам не составило особого труда выяснить, что Джордж женат и имеет двух дочерей.

Дворецкий из сериала "Уэнсдэй" Джордж Бурча с женой и дочерьми / Фото: instagram.com/george_burcea

Дворецкий из сериала "Уэнсдэй" Джордж Бурча с женой / Фото: instagram.com/george_burcea

Дворецкий из сериала "Уэнсдэй" Джордж Бурча / Фото: instagram.com/george_burcea

Отметим, что Джордж Бурча в Румынии достаточно известен. Актер родился 15 января 1988 года. Получил образование в Национальном университете театра и кино "И. Л. Караджале". Роль дворецкого в сериале "Уэнсдэй" стала для него счастливым билетом в Голливуд, ведь теперь артиста будут знать далеко за пределами родной страны.

Напомним, недавно Кэтрин Зета-Джонс, сыгравшая в сериале "Уэнсдэй" Мортицию Аддамс, похвасталась фигурой в полупрозрачном комбинезоне.

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