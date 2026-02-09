Мстислав Чернов / © Getty Images

Украинский режиссер Мстислав Чернов стал лауреатом престижной премии Гильдии режиссеров США за фильм о войне в Украине.

Торжественное мероприятие состоялось 7 февраля. Среди присутствующих был и Мстислав Чернов. Кинодеятель получил награду в категории "Выдающееся режиссерское достижение в документальном кино". Победу Мстиславу Чернову принесла документальная лента "2000 метров до Андреевки". После получения премии он поблагодарил ВСУ, которые защищают Украину, и режиссеров, которые показывают, какой война есть на самом деле.

"Спасибо всем, кто защищает мой дом, и каждому украинскому кинорежиссеру, который рассказывает эти истории миру", - отметил режиссер.

Мстислав Чернов / © Associated Press

К слову, в фильме "2000 метров до Андреевки" рассказывается о контрнаступлении Украины в 2023 году. Мстислав Чернов работал над лентой вместе с коллегой из Associated Press Алексом Бабенко. Они сопровождали бригаду, которая пробивалась примерно через 2000 метров плотно укрепленного леса, выполняя боевую задачу по освобождению захваченного оккупантами села Андреевка. В фильме использовали авторские кадры, а также видео с бодикамер военных.

Отметим, Мстислав Чернов уже второй раз становится лауреатом премии Гильдии режиссеров США. 2024 года его отметили за документальный фильм "20 дней в Мариуполе".