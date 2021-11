MTV Europe Music Awards 2021: клип украинского режиссера получил главную награду

Таню Муиньо своим талантом покорила еще Европу.

Клип украинского режиссера Таню Муиньо получил награду MTV Europe Music Awards 2021. Эта премия – одна из самых почетных в индустрии. Церемония прошла в Будапеште, говорится в "Сніданку з 1+1".

Муиньо получила отличие в категории "Лучшее видео" за клип на песню "Call Me By Your Name" американского рэпера Lil Nas X. В видео артист предстает в образе то ли Евы, то ли Адама, которых соблазняет змей.

Яркий клип с голографическими спецэффектами уже просмотрели почти 400 миллионов раз в видеохостинге YouTube.

Отметим, что три месяца назад на музыкальной премии MTV Video Music Awards в США клип Таню Муиньо для этого же исполнителя и на эту же песню одержал победу в главной номинации "Лучшее видео года".

Таню Муиньо – украинский клипмейкер, дизайнер, фотограф из Одессы. Она снимала клипы для MONATIK, "Время и Стекло", Насти Каменских, а также Кэти Перри и Карди Би.

