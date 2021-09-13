MTV Video Music Awards: клип украинского режиссера победил в главной номинации

Таня Муиньо получила статуэтку за "Лучшее видео года".
Прошлой ночью в Нью-Йорке состоялось вручение главной музыкальной премии MTV Video Music Awards.
И в нем торжествовала украинский режиссер Таню Муиньо. Так, она одержала победу в номинации "Лучшее видео года". За наградой на сцену поднялся непосредственно исполнитель, для которого Муиньо снимала клип.
Речь идет об эпатажном американском рэпере Lil Nas X и видео для его трека "Montero (Call Me By Your Name)".
Отметим, что когда Lil Nas X поднимался за статуэткой, он со сцены поблагодарил Таню Муиньо.
Напомним, что на MTV VMA не обошлось и без инцидентов. Так, перед мероприятием на красной дорожке ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор набросился на бойфренда актрисы Меган Фокс, рэпера Machine Gun Kelly.