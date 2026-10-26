Мурат Насыров в нулевых пел на украинском: Сумская вспомнила, как он переводил хит "Я - это ты"

Ольга Сумская и Мурат Насыров

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Казахский эстрадный исполнитель Мурат Насыров в нулевых пел по-украински.

Один из самых известных хитов артиста — «Я — это ты, ты — это я». Оказалось, что в композиции есть украиноязычная версия. Соответствующее видео распространилось в соцсети Threads. Однако далеко не все пользователи поверили в его подлинность. Некоторые же заподозрили использование ИИ, мол, Насыров не пел по-украински.

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Однако актриса Ольга Сумская доказала, что это совсем не так. Знаменитость вспомнила, что познакомилась с Муратом Насыровым во время его концерта в Киеве. Тогда он вживую исполнял хит «Я наче ти, ти наче я». К слову, артист перевел свой хит специально для гастролей по Украине, чтобы порадовать украинских поклонников. Также Сумская говорит, что получила тогда от певца автограф, где он на украинском написал: «Быть добру!».

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«Тогда, готовя большую гастрольную программу для Украины, он сделал особенный подарок своим поклонникам. Специально для концертов певец записал официальную украинскую версию своего главного хита, которая получила название „Я наче ти, ти наче я“», — вспомнила артистка.

К слову, Мурат Насыров действительно пел на украинском хит «Я — это ты, ты — это я». Украинская версия композиции появилась в 2002 году. Перевод сделал украинский композитор Сергей Круценко.

Напомним, после начала полномасштабной войны украинские артистки отказались от своих российских хитов и поют на украинском. Однако Верка Сердючка до сих пор может исполнить русскоязычные композиции. Недавно продюсер Юрий Никитин раскрыл позицию артистки, в образе которой выступает Андрей Данилко.

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