Мурик из Green Grey о своей реакции на языковой закон: "Неуважение — это ваши грабительские тарифы ЖКХ"

Музыкант прокомментировал свое скандальное видео.

Участник группы Green Grey Дмитрий Муравицкий, он же Мурик, прокомментировал свою реакцию на языковой закон.

Как известно, группу Green Grey сначала пригласили, а потом отказали в участии в концерте ко Дню независимости. В Офисе президента объяснили, что такое решение принято из-за некорректного высказывания участника группы о языковом законе и из-за неуважения к украинскому народу.

"Чья бы корова ...!" Неуважение — это ваши грабительские тарифы ЖКХ, ваши заявления, типа пять тысяч гривен это не бедность, это роющиеся в мусорных баках и просящие милостыню пенсионеры. Буквально несколько дней назад видел пожилую прилично выглядящую женщину, стоящую возле метро "Льва Толстого" с протянутой рукой и это уже массовое явление, вот это - неуважение ко всему украинскому народу", — ответил Мурик.

О неуважении к украинскому языку, музыкант отметил, что в репертуаре Green Grey есть как минимум три песни на украинском. Кроме того Мурик пел со "Скрябиным" его трек "Маршрутка", и участвовал в записи песни "Ховайся в жито", посвященной памяти Кузи из "Братьев Гадюкиных".

"Я выразил свое отношение к поправкам к мовному закону, а не к украинскому языку, так что не надо вот это "ля-ля". Я чту конституцию Украины и уголовный кодекс, а восхищаться законотворчеством верховной рады, которая себя уже давно дискредитировала я как гражданин не обязан", — добавил Мурик.

instagram.com/murik_greengrey

Между тем, другой участник группы Дизель сообщил, что Green Grey также убрали из фильма ко Дню независимости, который будут показывать на одном из украинских каналов. Мол, их сначала позвали на интервью для этой ленты, а затем интервью отменили.

Напомним, что 27 июля участник Green Grey Дизель сообщил, что группу исключили из праздничного концерта ко Дню независимости Украины, куда сначала пригласили. Они планировали выполнить свой хит "Под дождем". В свою очередь, в офисе президента заявили, что им не понравилась реакция другого участника Мурика на языковой закон.

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