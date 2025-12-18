Мурик из Green Grey объяснил, что после смерти Дизеля будет с группой

Мурик и Дизель из Green Grey / © instagram.com/greengreyofficial

Реклама

Участник Green Grey Дмитрий Муравицкий, он же Мурик, объяснил, что после смерти Дизеля будет с группой.

Сейчас права на коллектив принадлежат Дмитрию. Также 50 процентов унаследует жена Дизеля. Дмитрий Муравицкий в интервью Славе Демину уверяет, что Green Grey продолжит существование. В частности, сейчас готовится к выпуску альбом. Кроме того, планируется премьера композиций, вокальные партии к которым уже накоплены. Также Мурик говорит, что Дизель очень сильно хотел перевести ряд песен на украинский. Поэтому, он обдумывает, что и как лучше поступить.

"Приходят какие-то идеи. Андрюха хотел, чтобы я на украинском "Мазафака" сделал. Я сейчас пою ее на английском, потому что там очень клевый текст. Вообще, несколько песен наших - "Стереосистема", "Солнце и Луна", "Все будет хорошо" - сейчас англоязычные, потому что на украинском они не адаптируются. Мы выпустим альбом. Там еще 11 композиций, вокальные партии накоплены. Они уже есть, над двумя песнями сейчас работают", - говорит Муравицкий.

Реклама

Дмитрий Муравицкий (Мурик) из Green Grey / © скриншот с видео

Что же касается концертов Green Grey - то они тоже будут. Мурик говорит, что в выступлениях будут участвовать приглашенные музыканты. По крайней мере, именно в таком виде артист видит дальнейшее существование коллектива.

"Это будут концерты Green Grey. Будут приглашенные музыканты. Непосредственно музыканты, которые в составе Green Grey, и приглашенные гитаристы", - добавил Мурик.

Напомним, Дизель из Green Grey умер 20 октября. Причиной смерти музыканта стала сердечная недостаточность, которая была вызвала ишемической болезнью. Ранее редакция сайта ТСН.ua в итогах года писала, кто из украинских и мировых знаменитостей умер.