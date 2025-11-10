Мурик из Green Grey шокировал заявлением о серьезных проблемах со здоровьем: "Нужна срочная операция"

Мурик из Green Grey

Участник группы Green Grey Дмитрий Муравицкий, он же Мурик, сообщил о серьезных у него проблемах со здоровьем.

Артист обратился к поклонникам с просьбой о помощи. Мурик признался, что ему обидно это признавать, но у него серьезные проблемы со здоровьем. В подробности артист вникать не стал. Исполнитель лишь отметил, что ему необходимо срочно сделать операцию. Поэтому, он попросил неравнодушных помочь ему со сбором средств.

"Обидно констатировать, но у меня возникли проблемы с состоянием здоровья. Мне нужна срочная операция. Где беда - там и проблема. Я вынужденно открываю сбор на банке, чтобы сделать операцию", - поделился артист.

Поклонники Мурика не остались в стороне. Фанаты присоединились к сбору и помогли ему собрать необходимую сумму. Наконец, сейчас сбор закрыт. Мурик поблагодарил фанатов и отметил, что они просто невероятные.

Напомним, недавно печальная судьба постигла основателя группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко. 20 октября шоу-бизнес всколыхнула новость, что артист умер. Причиной смерти Дизеля стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью. Недавно вдова Андрея Яценко впервые прокомментировала потерю мужа.