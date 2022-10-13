Мускулистые бойцы-красавцы ВСУ снялись топлесс, чтобы помочь побратимам: "Одень котика"

Украинские военные приняли участие в пикантной фотосессии ради благой цели.
Воины ВСУ приняли участие в благотворительной фотосессии, чтобы помочь одеть побратимов на зиму.
Инициатором акции выступила организация "Демократична сокира", вдохновившаяся ежегодным календарем австралийских пожарных, которые снимаются для сбора денег на благотворительность.
Съемки получились довольно пикантными. На фото украинские военные предстают частично обнаженными и одетыми в военную амуницию.
"У наших ребят не менее амбициозная цель — помочь нам одеть на зиму целый батальон! Ветеран АТО, который валит оккупантов с 2015 года, владелец барбершопа, ставший старшим сержантом взвода. Тренер по боксу, мечтающий отправить в вечный нокаут тысячи россиян. Владелец кроссфит зала, который обежал несколько военкоматов, чтобы его забрали на службу. И юрист, который каждому оккупанту дословно расскажет чья это земля!" – говорится в описании под фото.
Слоганом фотосессии является "Одягни котика".
Юзеры, в свою очередь, не удержались, чтобы сделать комплименты нашим воинам: "Не просто красивые, но и талантливые...а такие люди не могут какое-либо дело делать плохо", "Ей, да с такими фото хочется не одеть котиков, а наоборот", "Ого, ребята, ого. Надо пойти форточку приоткрыть или что, потому что это огонь", "Да какие же они котики — они настоящие львы!".
Если вы хотите также одеть наших "котиков", ниже реквизиты:
Гривна, валюта и крипта — https://bit.ly/3lz1sdD
Карта — 5169 3351 0047 5223
PayPal — donate@sokyra.space
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