Мускулистые бойцы-красавцы ВСУ снялись топлесс, чтобы помочь побратимам: "Одень котика"

Воины ВСУ приняли участие в благотворительной фотосессии, чтобы помочь одеть побратимов на зиму.

Инициатором акции выступила организация "Демократична сокира", вдохновившаяся ежегодным календарем австралийских пожарных, которые снимаются для сбора денег на благотворительность.

Бойцы ВСУ в благотворительной фотосессии / Фото: instagram.com/demsokyra.space

Бойцы ВСУ в благотворительной фотосессии / Фото: instagram.com/demsokyra.space

Бойцы ВСУ в благотворительной фотосессии / Фото: instagram.com/demsokyra.space

Съемки получились довольно пикантными. На фото украинские военные предстают частично обнаженными и одетыми в военную амуницию.

"У наших ребят не менее амбициозная цель — помочь нам одеть на зиму целый батальон! Ветеран АТО, который валит оккупантов с 2015 года, владелец барбершопа, ставший старшим сержантом взвода. Тренер по боксу, мечтающий отправить в вечный нокаут тысячи россиян. Владелец кроссфит зала, который обежал несколько военкоматов, чтобы его забрали на службу. И юрист, который каждому оккупанту дословно расскажет чья это земля!" – говорится в описании под фото.

Бойцы ВСУ в благотворительной фотосессии / Фото: instagram.com/demsokyra.space

Бойцы ВСУ в благотворительной фотосессии / Фото: instagram.com/demsokyra.space

Бойцы ВСУ в благотворительной фотосессии / Фото: instagram.com/demsokyra.space

Слоганом фотосессии является "Одягни котика".

Юзеры, в свою очередь, не удержались, чтобы сделать комплименты нашим воинам: "Не просто красивые, но и талантливые...а такие люди не могут какое-либо дело делать плохо", "Ей, да с такими фото хочется не одеть котиков, а наоборот", "Ого, ребята, ого. Надо пойти форточку приоткрыть или что, потому что это огонь", "Да какие же они котики — они настоящие львы!".

Бойцы ВСУ в благотворительной фотосессии / Фото: instagram.com/demsokyra.space

Если вы хотите также одеть наших "котиков", ниже реквизиты:

Гривна, валюта и крипта — https://bit.ly/3lz1sdD

Карта — 5169 3351 0047 5223

PayPal — donate@sokyra.space

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