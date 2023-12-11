Муж 29-летней Екатерины Тышкевич рассказал о состоянии жены, которая уже неделю находится в реанимации

Муж актрисы Екатерины Тышкевич – актер Валентин Томусяк – впервые вышел на связь после новостей о ее госпитализации.

Известно, что артистка оказалась в реанимации, где уже больше недели борется за жизнь. Измученный Томусяк в Instagram рассказал, что Екатерина находится в отделении интенсивной терапии. Ее состояние остается тяжелым.

"Я сейчас у двери интенсивной терапии, где в одном из боксов лежит Катя, ожидаем, пока нас впустят, чтобы увидеть ее. Нам пришел счет, поэтому мы уже разбивать банку. Перед тем, как ее разбить, я бы хотел вас всех и каждого отдельно поблагодарить за вашу поддержку, донаты, за каждую копеечку", — сообщил Валентин.

Екатерина Тышкевич в больнице / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Также Томусяк поблагодарил всех, кто откликнулся и помог донатом. Кроме того, актер призвал всех верить, что Екатерине обязательно станет лучше.

"Некоторые спрашивали, какая еще нужна помощь… Поверьте, каждая ваша молитва, каждое ваше пожелание и даже просто мнение уже является поддержкой и помощью. Это то, что дает силы держаться", — поделился Валентин.

Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Напомним, 10 декабря стало известно, что Екатерина Тышкевич в тяжелом состоянии находится в реанимации. Там актриса борется с последствиями сепсиса. Как сообщал мужчина артистки, больше всего из-за болезни пострадали легкие, печень и сердце.

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