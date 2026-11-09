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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Муж актрисы Буйновской присоединился к рядам ВСУ: звезда расплакалась и раскрыла подробности

Актриса не сдержала слез, рассказывая о разлуке с любимым.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Юлия Буйновская и Егор Козлов

Юлия Буйновская и Егор Козлов / © instagram.com/yehor_kozlov

Украинская актриса Юлия Буйновская , ранее рассказывавшая о сложностях в браке , впервые рассказала, что ее муж, актер Егор Козлов , ныне служит в рядах Вооруженных сил Украины.

Ранее супруги не афишировали эту новость в соцсетях. По словам Юлии, мужчину мобилизовали после отмены бронирования. Это произошло неожиданно, когда Егор возвращался домой. Сейчас он уже два месяца находится на службе. Актриса призналась, что очень тяжело переживает разлуку с любимым.

"Я очень боялась этого. Правда, очень сильно боялась. У него свое мнение на этот счет, у меня свое. Все понимали, просто ждали своего времени. Мне не хотелось этого", — эмоционально рассказала Буйновская в интервью Алине Доротюк.

Юлия Буйновская и Егор Козлов / © instagram.com/yehor_kozlov

Юлия Буйновская и Егор Козлов / © instagram.com/yehor_kozlov

Актриса не скрывала слез, когда говорила о решении мужчины. Она подчеркнула, что гордится им и понимает важность его вклада в приближающуюся победу. В то же время Юлия призналась, что больше всего сейчас хочет, чтобы любимый был рядом с ней.

"Он очень умен. Такие люди должны быть. Если бы мы не работали, финансово не помогали, есть еще другая помощь, и она принесет победу поближе. Правда, ему говорят, хотят, чтобы он и там был, и там. Я понимаю, что такие люди действительно должны быть. Он очень умен. Все будет хорошо.

Юлия Буйновская и Егор Козлов / © instagram.com/yehor_kozlov

Юлия Буйновская и Егор Козлов / © instagram.com/yehor_kozlov

Особенно непростой для супругов стала вынужденная разлука после шести с половиной лет, которые они практически каждый день проводили вместе. Юлия вспомнила, что сначала пыталась регулярно наведывать мужчину в распределительном центре, даже привозила ему домашнюю выпечку и разные вещи для комфорта. Впрочем, Егор объяснял жене, что в полевых условиях такие заботы не всегда уместны.

Юлия Буйновская и Егор Козлов / © instagram.com/yehor_kozlov

Юлия Буйновская и Егор Козлов / © instagram.com/yehor_kozlov

Также актриса рассказала, что мужчина очень скучает по их двум собакам породы корги. По словам Юлии, Егор особенно переживает из-за того, что даже не успел попрощаться с домашними любимицей. Теперь она мечтает о встрече любимого с четырехлапыми членами семьи.

Напомним, ранее Юлия Буйновская рассказала о борьбе за жизнь папы-военной.

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