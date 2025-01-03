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Муж Аллы Пугачевой показал ее вид на свежем фото в стильном образе с галстуком

Муж Аллы Пугачевой показал ее вид на свежем фото в стильном образе с галстуком

Муж Аллы Пугачевой показал ее вид на свежем фото в стильном образе с галстуком

Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото: instagram.com/alla_orfey

Галкин не прекращает восхищаться возлюбленной.

Российский комик Максим Галкин порадовал новым фото своей жены Аллы Пугачевой и ее видом.

Так, в своем фотоблоге шоумен похвастался фанам видом 75-летней исполнительницы. Вероятно, фото было сделано недавно во время одного из празднований. Для своего выхода звезда выбрала достаточно сдержанный, но элегантный лук. Образ состоял из черного пиджака и белой рубашки с галстуком. Довершали все очки на цепочке. Кроме того, Пугачева подчеркнула свой молодой вид легкой укладкой и едва заметным макияжем.

Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru
Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Галкин не стал подписывать фото, а просто оставил влюбленный смайлик. Тем самым выразил свой восторг от 75-летней избранницы. Но о невероятно молодом виде Аллы Пугачевой написало множество юзеров в комментариях. Кроме того, они в очередной раз поблагодарили артистку за ее проукраинскую позицию.

  • Кто эта девушка? Непревзойденная конечно!
  • Тот случай, когда талант, красота и человечище
  • Очаровательная женщина. Роскошь!

Напомним, недавно Максим Галкин показывал их 11-летнюю дочь Лизу. Артист неожиданно спел с девочкой в новогоднюю ночь.

Максим Галкин показал, как поет в объятиях 11-летней дочери от Аллы Пугачевой

Максим Галкин показал, как поет в объятиях 11-летней дочери от Аллы Пугачевой

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