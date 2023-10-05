Муж Анны Тринчер отпраздновал 26-летие без жены и объяснил почему: "Она обиделась"

Артистка должна была приехать к возлюбленному, но ее не было на праздновании.

Муж украинской исполнительницы Анны Тринчер – Александр Волошин – отпраздновал день рождения. Блогеру исполнилось 26 лет.

Свой день рождения Александр встретил не в Киеве. Как объяснил Волошин, сначала он должен был побыть с семьей, а затем вместе с женой отправиться на празднование с друзьями. Впрочем, Анны Тринчер не было на дне рождения Александра.

Александр Волошин с семьей / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Немножко все пошло не по плану. Утром меня поздравили родителями, я лег дальше спать, а когда проснулся, увидел сообщение от Ани, что ее не будет", — поделился блогер.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Поклонники пары сразу начали волноваться, все ли хорошо в их отношениях и почему же Анна не приехала на празднование 26-летия своего мужа. Как объяснил Александр, певица заболела. Анна Тринчер плохо чувствовала себя, так что не смогла приехать.

"Почему день рождения прошел не очень – потому что не было Ани. На самом деле, у нее была причина. Она была больна. Тогда мы вообще друг на друга обиделись. Я обиделся, потому что она не приехала. Она обиделась из-за того, что я ей не звонил. .Хотя я ей звонил, мы общались. Было такое недоразумение, но мы уже все уладили", — поделился Александр.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, Анна Тринчер ранее жаловалась, что у не есть проблемы со здоровьем. Недавно у певицы чуть не сорвался концерт во Львове, ведь ей резко стало плохо.

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