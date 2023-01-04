Муж Анны Тринчер показал дорогой подарок от жены на Новый год

Именно такой подарок певица уже не в первый раз дарит мужу.

Блогер Александр Волошин рассекретил, какой сюрприз ему сделала жена, певица Анна Тринчер, на Новый год.

Как поделилась в Instagram-stories звезда Сети, исполнительница подарила ему ценную вещь от известного итальянского бренда Versace. Анна порадовала любимого наручными часами.

Александр поделился, что возлюбленная уже не в первый раз делает ему такой подарок. У Волошина в коллекции есть трое наручных часов, которыми его радовала артистка.

Именно такие часы Анна Тринчер подарила мужу на Новый год / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Сам Волошин сделал Анне на Новый год не менее ценный подарок. Блогер подарил возлюбленной новый iPhone. Тринчер две недели просила мужа купить ей телефон. Александр, в свою очередь, хотел сделать жене сюрприз, поэтому подарил на Новый год.

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова рассекретила, что подарила мужу, ведущему Никите Добрынину, на Новый год. Знаменитость порадовала любимого одеждой от его любимых брендов.

Читайте также: