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Муж Анны Тринчер показал дорогой подарок от жены на Новый год

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
953
Время на прочтение
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Муж Анны Тринчер показал дорогой подарок от жены на Новый год

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Именно такой подарок певица уже не в первый раз дарит мужу.

Блогер Александр Волошин рассекретил, какой сюрприз ему сделала  жена, певица Анна Тринчер, на Новый год.

Как поделилась в Instagram-stories звезда Сети, исполнительница подарила ему ценную вещь от известного итальянского бренда Versace. Анна порадовала любимого наручными часами.

Александр поделился, что возлюбленная уже не в первый раз делает ему такой подарок. У Волошина в коллекции есть трое наручных часов, которыми его радовала артистка.

Именно такие часы Анна Тринчер подарила мужу на Новый год / © instagram.com/voloshyn_xx
Именно такие часы Анна Тринчер подарила мужу на Новый год / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Сам Волошин сделал Анне на Новый год не менее ценный подарок. Блогер подарил возлюбленной новый iPhone. Тринчер две недели просила мужа купить ей телефон. Александр, в свою очередь, хотел сделать жене сюрприз, поэтому подарил на Новый год.

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова рассекретила, что подарила мужу, ведущему Никите Добрынину, на Новый год. Знаменитость порадовала любимого одеждой от его любимых брендов.

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Дата публикации
Просмотры
953
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