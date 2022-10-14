Муж Анны Тринчер показал, как подготовил семью на случай ядерного удара по Украине

Муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин показал поклонникам, как подготовился к возможной ядерной атаке по Украине.

С начала полномасштабной войны российские власти запугивают украинцев и весь мир тем, что могут применить ядерное оружие на наших территориях. Поэтому многие жители страны уже подготовили все необходимое, чтобы выжить во время и после удара.

Так же поступил и Волошин. В сторис в Instagram блогер поделился, что уже заказал для своей семьи вещи, которые могут спасти жизнь.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Для заказа блогеру и певице необходимо было замерить голову, чтобы все хорошо держалось. Александр купил халаты, перчатки, шапочки, респираторы и даже противогазы, а также пластинку препарата с содержанием калия йодида.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Прочитав историю о том, как США сбросила "ядерку" на Японию, я понял, что в этом мире может быть все, что угодно. Очень рекомендую вам думать заранее. Заботиться о себе и напомнить об этом родителям", — сказал Волошин.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Такой же комплект муж Тринчер заказал и для родителей, чтобы они тоже были в безопасности.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

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