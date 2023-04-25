Муж Анны Тринчер после хейта в Сети представил эмоциональный трек в дуэте с известным рэпером

Украинский блогер Александр Волошин выпустил общий трек с рэпером Хасом, настоящее имя которого Хассан Назар-Хайдар Алиевич.

Эмоциональная песня под названием "Сонце" все же появилась на стриминговых площадках после жесткой критики со стороны подписчиков рэп-артиста.

Как рассказал Волошин, этот трек о мужских эмоциях, которые они скрывают от окружающих.

"Мужчины, к сожалению редко, делятся своими эмоциями или переживаниями. А еще реже это случается в песнях. Наверное, у каждого было состояние, когда казалось, что "не ископаешься", когда слезы прятались за улыбкой. Но сегодня, как никогда, нет времени скрывать эмоции! Надеемся, что эта история отзовется и поможет тебе", — написал блоггер.

Сначала трек так и должен остаться в "черновиках" исполнителей, ведь подписчики Хаса были против того, чтобы он выпускал песню с Волошиным. Рэпер в свою очередь не хотел идти против воли своей аудитории и сначала отменил премьеру. Впрочем, посовещавшись, Волошин и Хас решили дать шанс композиции.

"Хас согласился выпустить трек на пять дней! Если полная версия не понравится людям – мы его удаляем с площадок", – рассказал Александр.

Напомним, ранее трек Волошина и Хаса подверг критике телеведущий Слава Демин. Шоумену песня не пришлась по душе и он посоветовал ее не упускать.

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