Муж Анны Тринчер рассказал о своем лечении от психического расстройства: "Пью транквилизаторы"

Муж певицы Анны Тринчер, предприниматель и блогер Александр Волошин, рассказал о своей борьбе с проблемами со здоровьем.

За последний год у блоггера диагностировали сразу несколько нарушений у организма. В сторис в Instagram Александр рассказал подписчикам, что сейчас проходит лечение от повышенной тревожности, а также щитовидной железы.

Как поделился Волошин, врач прописал ему транквилизаторы и специальную реабилитационную терапию. Кроме того, в течение всей жизни блогеру придется употреблять гормональные препараты.

"Я пью транквилизаторы, работаю с терапевтом и читаю книги. Также два месяца буду ходить на реабилитацию всего тела. И пью гормоны (это на всю жизнь, для щитовидки)", – поделился Волошин.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Состояние здоровья очень волнует Александра, поэтому он пытается следовать всем советам врачей. Да и оптимизма в этой ситуации тоже не теряет.

"Тревожное расстройство. Бруксизм (патологическое стирание зубов). Зрение "-2,75". Саша, остановись, тебе всего 25", — пошутил Волошин.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

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