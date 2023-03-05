Муж Анны Тринчер со слезами на глазах рассказал о пережитой панической атаке и проблемах со здоровьем

Муж певицы Анны Тринчер, блогер и бизнесмен Александр Волошин ошеломил фанатов, появившись в сторис в Instagram со слезами на глазах.

Эмоциональным видео Александр поделился после того, как пережил паническую атаку. Блогер признался, что сначала ему было стыдно показывать себя в таком состоянии, но он решил рассказать, что с ним происходит.

"Недавно я впервые во взрослом возрасте разрыдался. Стыдно показывать, но... Гормоны — это п*зда. Женщины, девушки, я вас так хорошо понимаю. Никогда не думал, как так можно просто сесть и начать рыдать", — поделился Волошин.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Такое напряженное психологическое состояние произошло с Александром из-за проблем с гормонами. Недавно блоггер начал лечение щитовидной железы и врач назначил ему большое количество гормональных препаратов, оказавших влияние на его состояние.

"У меня проблемы со щитовидкой. Врач мне назначил большую дозу гормонов, из-за чего у меня произошла паническая атака и сейчас периодически есть тревожность из-за препарата. Тогда я думал: "Какой я слабый, тупо не могу справиться с этими мыслями". А потом понял, что есть факторы, на которые просто не могу влиять. Например, болезнь. Поэтому, если у вас есть какая-то такая штука и чувствуете себя слабым, может это из-за здоровья?" – рассказал Волошин.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

В целом, по словам Александра, он уже потратил на лечение около 50 тысяч гривен и сейчас продолжает выздоравливать.

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