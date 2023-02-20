Муж Анны Тринчер спел на украинском и представил лирический трек о любви

Муж певицы Анны Тринчер, блогер и бизнесмен Александр Волошин, решил развиваться еще и в музыкальной сфере.

Да, Александр представил свой второй украиноязычный трек. Лирическая композиция получила название "Біла ніч". Вместе с песней Волошин запремьерил клип на своем YouTube.

Как рассказал Волошин, он написал строки к песне почти два года назад, но на русском. Недавно блоггер решил все же перевести трек на украинский.

"Трек был написан мной и Авериным Михаилом, больше полутора лет назад.. Написан он был, на русском языке. Три месяца назад, я решил перевести трек, чтобы он зазвучал по новому и оставил свой след, в нашей новой, украинской истории. Но очень долго нам не удавалось сделать правильный перевод и я подумал, что возможно, трек не стоит украинского слушателя... Вдруг я познакомился с Назаром Хассаном и предложил ему попробовать, спасти песню и перевести на родной язык.Две недели я не получал сообщений от Назара, вдруг это произошло… ХАС прислал версию, которая не просто ласкала уши, она выбила дверь моей души с двух ног", — рассказал Волошин.

Читайте также: