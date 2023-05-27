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Муж Анны Тринчер Волошин шокировал ее подарком за 70 тысяч долларов

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
525
Время на прочтение
1 мин
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Муж Анны Тринчер Волошин шокировал ее подарком за 70 тысяч долларов

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Блогер подготовил жене неожиданный сюрприз.

Украинский блогер Александр Волошин любит делать своим родным и близким драгоценные подарки.

На этот раз знаменитость подготовил дорогой подарок жене, певице Анне Тринчер. Блогер презентовал избраннице автомобиль Porsche Macan, стоимость которого составляет 2 592 410 грн (70 тыс долларов – прим.ред.).

Волошин решил сделать сюрприз. Возлюбленной он сказал, что она будет сниматься в рекламе суши. Александр подговорил свою маму и брата, чтобы они тоже приняли участие в сюрпризе. Жену Волошин привел на стоянку с завязанными глазами. Когда же Александр развязал Анне глаза, она увидела автомобиль.

Анна Тринчер и Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx
Анна Тринчер и Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx
Анна Тринчер / © instagram.com/voloshyn_xx
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Тринчер была ошеломлена и не скрывала своей радости, Анне настолько понравился подарок от мужа, что она расплакалась.

Анна Тринчер и Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx
Анна Тринчер / © instagram.com/voloshyn_xx
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx
Александр Волошин подарил машину Анне Тринчер / © instagram.com/voloshyn_xx
Александр Волошин подарил машину Анне Тринчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Маме машину подарил. Дяде машину подарил. Работникам машины также подарил. А теперь и жене машину подарил. Анна, пусть ездит и не ломается! Очень тебя люблю", — прокомментировал Волошин.

Анна Тринчер и Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx
Анна Тринчер / © instagram.com/voloshyn_xx
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx
Анна Тринчер / © instagram.com/voloshyn_xx
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, недавно Александр Волошин впервые признался, сколько он зарабатывает в месяц и содержит ли жену Анну Тринчер.

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Дата публикации
Просмотры
525
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