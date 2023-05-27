Муж Анны Тринчер Волошин шокировал ее подарком за 70 тысяч долларов

Блогер подготовил жене неожиданный сюрприз.
Украинский блогер Александр Волошин любит делать своим родным и близким драгоценные подарки.
На этот раз знаменитость подготовил дорогой подарок жене, певице Анне Тринчер. Блогер презентовал избраннице автомобиль Porsche Macan, стоимость которого составляет 2 592 410 грн (70 тыс долларов – прим.ред.).
Волошин решил сделать сюрприз. Возлюбленной он сказал, что она будет сниматься в рекламе суши. Александр подговорил свою маму и брата, чтобы они тоже приняли участие в сюрпризе. Жену Волошин привел на стоянку с завязанными глазами. Когда же Александр развязал Анне глаза, она увидела автомобиль.
Тринчер была ошеломлена и не скрывала своей радости, Анне настолько понравился подарок от мужа, что она расплакалась.
"Маме машину подарил. Дяде машину подарил. Работникам машины также подарил. А теперь и жене машину подарил. Анна, пусть ездит и не ломается! Очень тебя люблю", — прокомментировал Волошин.
Напомним, недавно Александр Волошин впервые признался, сколько он зарабатывает в месяц и содержит ли жену Анну Тринчер.
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