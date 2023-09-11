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Муж Анны Тринчер впервые вышел на связь после "ареста" полицией и признался, что произошло

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1984
Время на прочтение
1 мин
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Муж Анны Тринчер впервые вышел на связь после "ареста" полицией и признался, что произошло

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Блогер успокоил подписчиков.

Муж украинской исполнительницы Анны ТринчерАлександр Волошин – заставил поклонников очень сильно волноваться за него.

Он сделал громкое заявление, что его арестовали полицейские и исчез из всех соцсетей. Подписчики и приятели очень сильно испугались и начали его засыпать вопросами, что же произошло. Более того, даже мама блогера не понимала, что происходит.

Переписка Александра Волошина с мамой / © instagram.com/voloshyn_xx
Переписка Александра Волошина с мамой / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Волошин вышел на связь после странного "ареста" и признался, что же на самом деле произошло. Оказалось, что Александра не задерживала полиция. Блогер, как он часто любит это делать, устроил хайп, чтобы прорекламировать свои курсы.

"Меня вызвали на допрос... Оказалось, что люди не верят в то, что я реально бесплатно дам навык, на котором можно сразу зарабатывать без инвестиций и знаний. Но, как видите, мне удалось объяснить полицейскому, что к чему", — пошутил Александр.

Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, ранее муж Анны Тринчер очень сильно испугал своих поклонников. Волошин показался за решеткой и заявил, что его арестовали полицейские. Блогер говорил, что у него возникли проблемы из-за того, что он якобы помогает людям.

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Дата публикации
Просмотры
1984
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