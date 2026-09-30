Муж беременной Федишин довел до мурашек обращением к будущей дочери: "Начинаю это понимать"

Ирина Федишин с мужем Виталием Човныком

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Украинская певица Ирина Федишин вместе с мужем Виталием Челником ожидает третьего ребенка.

Так, уже скоро их мечта воплотится — у них родится дочь. Звездная семья узнала об этом во время яркой гендер-пати. При разоблачении пола Ирина и Виталий не могли поверить своим глазам, ведь думали, что судьба подарит им третьего сына. Однако теперь в семье воцарится полная гармония.

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На седьмом небе от счастья Виталий опубликовал в Instagram фото в тот же день, когда узнал, что у него будет дочь. В посте он щемяще обратился к маленькой крохе с признанием о такой особой большой любви к ней.

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«Говорят, что дочь для папы — это особая любовь. Я еще только дожидаюсь нашей встречи, а уже начинаю это понимать… Тот розовый дым запомню навсегда. Наша семья ждет тебя, маленькая. А я особенно. Пока не знаю, какие у тебя будут глаза, какой характер, на кого ты будешь похожа… Но уже знаю одно: тебя очень ждут и очень любят. Доченька, до встречи. Твой папа», — растрогал Виталий.

Ирина Федишин с семьей

Ирина Федишин с мужем

К слову, на днях раньше супруги с двумя сыновьями использовали дымовые огнетушители, из которых после одновременного запуска пошел розовый дым. Именно так Ирина и Виталий узнали и сообщили близким и поклонникам, что ожидают дочь.

Для Ирины Федишин и Виталия Човныка будущий ребенок станет третьим. Супруги уже воспитывают двоих сыновей — Юрия и Олега. Теперь в семье готовятся к появлению маленькой дочери.

Ирина Федишин с семьей

О беременности певица сообщила в сентябре 2026 года. Артистка назвала будущее пополнение «Божьим благословением» и не скрывала радости от того, что их семья вскоре станет больше.

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В свою очередь Виталий Човнык и Ирина Федишин вместе более 15 лет. Муж певицы не только ее возлюбленный, но и продюсер. Будущие родители пока не раскрывают всех подробностей беременности, однако не скрывают своих эмоций и благодарят всех за поддержку.

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