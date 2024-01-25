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Муж блогера Пренткович объяснил, каким образом оказался на Мальдивах, куда уехал как волонтер

Муж блогера Пренткович объяснил, каким образом оказался на Мальдивах, куда уехал как волонтер

Андрей Гонковский / Фото: instagram.com/gonkovskiy

Андрей Гонковский отреагировал на развернувшийся вокруг него скандал.

Муж блогерiи-миллионницы Тани Пренткович, блогер Андрей Гонковский впервые ответил на хейт в его сторону из-за отдыха на Мальдивах.

В сторис своей страницы в Instagram блогер записал обращение, в котором отметил, что понимает возмущение и гнев общества и "что именно триггернуло" украинцев. Впрочем, заметил Гонковский, все действительно не так, как люди думают. Муж Пренткович подчеркнул, что не "прикрывался волонтерством, чтобы уехать на отдых":

Андрей Гонковский / © instagram.com/gonkovskiy
Андрей Гонковский / Фото: instagram.com/gonkovskiy

"У нас было запланировано событие "Магия утра" для украинских предпринимателей на 11 января. Похожие события мы уже проводили с организаторами и при этом закрывали сборы, покупали дроны и так далее. Но когда уже прибыл в Варшаву, организаторы несколько сместили даты на 23 января для того, чтобы провести больше анонсов. И, соответственно, у меня были свободные дни", — объяснил Гонковский, как на самом деле все происходило.

Муж Тани Пренткович впервые ответил на хейт из-за "отдыха на Мальдивах" во время войны

Муж Тани Пренткович впервые ответил на хейт из-за "отдыха на Мальдивах" во время войны

Блогер продолжил, что в этот момент его жена с детьми летели на отдых на Мальдивы. Так что Гонковский решил не тратить это время и провести несколько дней вместе с семьей.

"Возможно, зря. Возможно, ошибочно. Но уже как есть. Далее я вернулся в Варшаву. Провел событие и дальше вместе с мастер-классом за донат, вместе с благотворительным розыгрышем от "Инсайт" вместе со сбором, который мы организовывали и собрали 450 тыс грн за последние несколько недель. Уже на них приобретено два дрона", — добавил блогер.

Андрей Гонковский / © instagram.com/gonkovskiy
Андрей Гонковский / Фото: instagram.com/gonkovskiy

Гонковский подчеркнул, что он предприниматель, который честно и открыто зарабатывает деньги,  создает рабочие места для людей и добавил, что "все свои поездки оплачивает также заработанными им средствами".

Напоследок блогер добавил, что "да, мы не идеальные люди и иногда совершаем ошибки".

Андрей Гонковский / © instagram.com/gonkovskiy
Андрей Гонковский / Фото: instagram.com/gonkovskiy

Напомним, на днях в Сети разгорелся скандал вокруг мужа блогерши-миллионницы Тани Пренткович Андрея Гонковского. В Сети появились кадры отдыха Пренткович на Мальдивах, а рядом с ней засветился и Гонковский. Общество возмутило, что блогер отдыхает на Мальдивах в такое время. Более того, говорили, что на острова мужчина выехал через Польшу как волонтер.

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